TÜİK’in açıkladığı verilere göre, 2024 yılının Haziran ayında Alanya'da en fazla konut satın alan ülke Rusya oldu. Ruslar, 2024'ün ilk 6 ayında toplamda 1,136 konut alarak bu alandaki liderliğini sürdürdü. Haziran ayında ise Ruslar, 167 konut satın aldı. İkinci sırada ise Ukraynalılar yer aldı ve 60 konut satın aldı.

2023 yılının ilk yarısında da benzer bir tablo ortaya çıktı; Rusya 2,500 konut satışı ile birinci, Ukrayna 585 konut ile ikinci, Kazakistan ise 461 konut ile üçüncü sırada yer aldı. Almanya 313 konutla dördüncü, İran 157 konutla beşinci oldu. İsveç ve ABD ise 23 konutla son sırayı paylaştı.

TÜİK verilerine göre, 2024 yılının ilk 6 ayında yabancılara toplamda 2,247 konut satılırken, bu rakam geçen yıla göre yüzde 100'lük bir düşüş gösterdi. Ancak Rusya, konut alımında yine birinci sıradaki yerini korudu.