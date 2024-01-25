Alanya ilçesi Çarşı Mahallesi Kale Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir iş yeri önünde, bir araçtan tabanca ile havaya ateş açıldı. İhbarın ardından Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede 9 milimetre çapında boş kovan buldu. Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu şüphelilerinin H.K. ve C.K. olduğu tespit edildi.



Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla adresleri tespit edilen şüpheliler yakalandı. Şahıslara ait ev, araç ve işyerinde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, 25 fişek ile 3 boş kovan ele geçirildi.

Savcılığa sevk edilen şüphelilerden C. K., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.