Olay, Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi Cumhuriyet Meydanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; 07 AEF 909 plakalı otomobilin sürücüsü Muhittin T. araç girişinin yasak olduğu nostalji tramvay yoluna girerek, 500 metre ileride bulunan Tophane Çay bahçesi istikametine doğru gitmek istedi. Sürücü bu sırada büyükşehir belediyesi tarafından nostalji yolunda başlatılan bakım, onarım çalışmalarını fark etmeyerek, raylarının üzerinde bir süre gitti. Yaklaşık 10 metre giden otomobil, bir anda rayların arasında kalan boşluğa düşerek rayların üstünde asılı kaldı. Sürücü geri çıkmak istese bunu başaramazken, tramvay yolunda otomobili gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Birçok vatandaşın fotoğraf çekerek o anı kaydetti.

Akıllara ‘Zavadanak' geldi

Cadde üzerinden geçen bir vatandaş ise sözleri, Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, yerel şive ile kazayı anlatan ve ‘Zavadak' sözleriyle Türkiye'yi gülme krizine sokan Bekir Varol'u akıllara getirdi. Kazayı yorumlayan vatandaş, “Buraya tamam girdik, rayların arasına düştün kabul ediyorum. Hata olabilir, yanılmış da olabilir. Fark etmemiştir, ama buraya kadar nasıl geldin? Sen bana bunu anlat” dedi.

Yarım saatlik uğraş sonucu kurtarıldı

Rayların üzerine asılı kalarak sıkışan otomobili yaklaşık 3 gün sonra kurtarmak için çalışma başlatıldı. Belediye çalışanları ve çevredeki esnaflar, aracı sıkıştığı yerden kurtarmak için rayların bağlantı demirlerini kesti, ardından boşlukları kumla doldurdu. Lastiklerinin altına tahtalar koyarak aracı geriye doğru hareket ettirdi. Yaklaşık 1 saatlik çabanın ardından araç bulunduğu yerden çıkartıldı. 3 günlük mahsur kalan otomobiliyle kaldırımdan ilerleyen Muhittin T., normal araç yoluna girdikten sonra bölgeden ayrıldı.