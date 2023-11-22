Alanya Belediyesi ve Altın Kepçe Turizm ve Aşçılar Derneği 8. Gastro Alanya Uluslararası Yemek Yarışması birçok kategori ile alanını genişleterek hem görsel sunumları ve lezzetleri hem de vizyonu ile yeniden başlıyor. Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve yurtdışından pek çok yarışmacının katıldığı ve ünlü jürilerin değerlendirme yaptığı yarışma ile çok renkli şovlar ve farklı reçetelerle izleyenlere unutulmaz dakikalar yaşatacak.

YÖRESEL LEZZETLER DE YARIŞIYOR

Lise üniversite ve usta şeflerden oluşan profesyonellerin yarışacağı kategorilerin yanında Yöresel Yemekler ile Ev Hanımları ve Alanya Tropikal Meyve Yemekleri yarışmalarına ev sahipliği yapacak olan Gastro Alanya yarışması her kesimden mutfak profesyonellerin buluşma noktası olacak. Zengin Alanya Mutfağı’nın en önemli örnekleri ile sürpriz yarışmalar da alanda yerini alacak.

“BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZ MÜRACAAT EDEBİLİR”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yaptığı açıklamada, “5-6-7 Şubat 2024 tarihleri Alanya için çok hareketli, eğlenceli, görsel ve lezzetli günlere sahne olacak. Gastronominin önemli yapı taşları olan aşçılarımız ile iş birliğimiz devam edecek. Halkımızdan da Alanya Yemekleri ile yarışmak isteyen katılımcılar 0242 510 20 50 numarası üzerinden Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne başvuru yapabilir. Profesyonel kategorilerde yapılacak başvurular için 0 532 310 45 68 üzerinden Altın Kepçe Turizm ve Aşçılar Derneğine başvuru yapılabilir.” dedi.