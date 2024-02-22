Alanya Muz Üreticileri Birliği (MUZBİR) Yönetim Kurulu’ndan yeni bir fiyat güncellemesi geldi. MuzBir’den çıkan karara göre Alanya’da muzun tavsiye edilen satış fiyatı 30 TL olarak belirlendi. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımla alınan karar üyelere duyuruldu.

MuzBir tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

‘’Değerli üyelerimiz,

Yapılan piyasa araştırmalarına göreMuz Fiyatı 30,00 TL olarak tavsiye edilmektedir.

Bol kazançlı günler dileriz.

Alanya Muzbir Yönetim Kurulu’’