Bu yıl 5.’si düzenlenen Alanya Kitap Fuarında; Araştırmacı Yazar Erol Çalı “Hüznün Başkenti Kudüs”, Televizyoncu/Sunucu Pelin Çift "Medyada Kariyer Yapmak ve Gündem Ötesi'nin Yolculuğu", Çocuk Kitapları Yazarı/İllüstratör Cansu Erkan "Zürafa Berberleri Arıyoruz İnteraktif Okuma Etkinliği", Eğitimci Yazar Dilek Cesur "Sabırlı Aileler Merhametli Çocuklar Yetiştirir", Sheraton Executive Chef /Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz "Dünya Liderlerinin Mutfak Hikayeleri", Psikolog/ Yazar/ Eğitimci Prof. Dr. Üstün Dökmen "Romanlarda Kaliteli Yaşam", Oyuncu Açelya Akkoyun "Buluş Kendinle", Şair/Yazar Serdar Tuncer "Aşık Olan Neylesin?", Aile Danışmanı/Yazar Saliha Erdim "Eşler Arası İyi İletişimin Stratejileri", Eğitimci Yazar Gökhan Müftüoğlu (Gri Koç) "YKS'ye 6 Ay Kala Kazanma Navigasyonu", Klinik Psikolog/Yazar Beyhan Budak "Zor Zamanlarda Güçlü Olmak", Tarihçi Yazar Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan "Cumhuriyet”, Çocuk Kitabı Yazarı Tülin Kozikoğlu "Harika Bir Uçurtma Yaratıcı Yazı Etkinliği", Tarihçi Yazar Prof. Dr. Erhan Afyoncu "Yakın Tarih Dersleri" konulu söyleşi gerçekleştirecek olan yazarlarımız okuyucuları için kitap imzalayacaklardır.

ÇİNAL: FUARIMIZDA ALANINDA UZMAN İSİMLERİ AĞIRLAYACAĞIZ

Alanya Belediye Tiyatrosu Müdürü Hüseyin Çinal fuarla ilgili bilgilendirme yaptı. Çinal, “Geçen yıl düzenlenen kitap fuarına ilgi oldukça yoğundu bu yıl daha da geniş kapsamlı bir fuar düzenlemeyi hedefledik ve ülkemizin dört bir yanından farklı alanlarda uzman konuklarla halkımızı buluşturmak istedik. Alanya halkının fuara göstermiş olduğu ilginin bu yıl da katlanarak artacağına inanıyor ve bu bilinç ve sorumlulukla yol almaya devam ediyoruz. Kitap Fuarı'nda bu yılda, geçen yıl olduğu gibi alanında uzman isimler ağırlayacağız." dedi.

BAŞKAN YÜCEL’DEN FUARA DAVET

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tüm vatandaşları fuara davet ederek, "Her yıl daha da zenginleşen kitap fuarımız yurt genelinde de ilgiyle takip ediliyor, Alanya Belediyesi bir çok konuda olduğu gibi bu etkinlikle de örnek olmaya devam ediyor. Her yıl daha da zenginleşen Alanya Kitap Fuarımıza tüm vatandaşlarımızı ve öğrencilerimizi davet ediyorum.” dedi.