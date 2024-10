Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi, bünyesinde oluşturduğu özel üst ihtisas branşlar ile çocuk hastalara yönelik verilen hizmetin kalitesini her geçen gün artıyor. Çocuk hastalara hizmet veren bölümleriyle göz dolduran hastane vatandaşlardan da tam not alıyor. Bu yönüyle Alanya Eğitim ve Hastanesi; Çocuk Alerji, Çocuk Nefrolojisi, Çocuk Kardiyolojisi, Çocuk Gastroentoloji, Çocuk Nörolojisi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Neonatoloji bölümlerinden oluşan üst ihtisas dallarıyla hizmet veren sayılı sağlık kuruluşlarından birisi haline geldi. Sağlıklı nesiller yetiştirme misyonunu üstlenen Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, güçlenen kadrosuyla da 0-18 yaş aralığındaki çocuk ve ergenlerin ayakta veya yatarak tedavi görmelerini gerektiren her türlü sağlık sorunlarına yönelik tam kapsamlı sağlık hizmeti veriyor. Güçlü kadrosu sayesinde Alanya’da yaşayan vatandaşların yanı sıra çevre ilçelerden gelenlerin ve kente tatile gelen turistlerin de üst düzey tedavi alması sağlanıyor. Başhekim Doç. Dr. Yılmaz Güler, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak aralarına yeni katılan hekim arkadaşlarıyla her geçen gün sağlıkta hizmet kalitesinin arttığına dikkati çekti. Doç. Dr. Güler, “Hastane olarak aramıza katılan çocuk yan dal arkadaşlarımızla 0-18 yaş aralığında bulunan çocuk ve ergenlerimizin ayakta ve yatarak tedavi görmelerini gerektiren her türlü sağlık sorunlarında yanında olmakta, tam kapsamlı sağlık hizmeti sunmaktayız. Aramıza katılan yeni hekim arkadaşlarımıza hoş geldin der, başarılarının devamını dilerim.” ifadelerini kullandı.

İhtisaslaşmış alanları değerlendiren bölüm sorumlusu Prof. Dr. Arife Uslu Gökceoğlu, “Ailemize katılan yeni hekim arkadaşlarımızla birlikte birçok üst ihtisas dalında çocuk ve ergen hastalarımıza sağlık hizmeti sunmaya başladık. Gelişimsel sorunları veya bozuklukları olan çocuklara bütüncül yaklaşım verebilmek amacı ile hastalarımıza ayırdığımız özel poliklinik alanımız ve servisimizde hekim arkadaşlarımızla koordineli çalışıyor, eksiksiz tıbbi hizmet yelpazemizle tüm muayenelerini gerçekleştiriyor ve tedavilerini yapıyoruz.” diye konuştu.