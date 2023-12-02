Alanya Belediye Tiyatrosu yeni sezona bomba gibi bir giriş yaparak 3. oyunu olan ‘Yaşlı Adam ve Deniz’in prömiyerini de yaptı. Ernest Hemingway'ın romanından uyarlanan oyunun Yönetmen koltuğunda Gabit Musrepov ve Kazakistan Drama Tiyatrosu rejisörlerinden Dina ZHUMABAYEVA oturuyor. Oyunun Hareket Yönetmenliğini ise yine Kazakistan Kore Tiyatrosu’nun baş koreografı Anna Tsoy yapıyor.

OYUN VE OYUNCULAR AYAKTA ALKIŞLANDI

Alanya Belediye Tiyatrosu’nda sahnelenen yaşlı bir balıkçının denizle, kılıçbalığıyla ve kendisi ile mücadelesini anlatan oyunda Fırat Onur Deniz, Emre Şen, Murat Demir Tetik, Güneş Çağlar, Ezgi Melek Kerman, Vedat Akbulut ve Esra Tığlı Kutertan muhteşem performansı ayakta alkışlandı.

Yetişkin kukla oyunu olarak sahnelenen oyunda aynı zamanda epik ve dramatik tiyatro unsurları da kullanılıyor.

ÇİNAL: “ALANYA BELEDİYE TİYATROMUZDAN YURT DIŞINDA DA SÖZ ETTİRECEĞİZ”

Yabancı bir milletten olan bir yönetmen ile çalışmanın çok farklı deneyimler kazandırdığını söyleyen Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal; “Tiyatromuz bu proje ile aynı zamanda yurt dışında da adından söz ettirecek. Türk-Kazak kültürünün motiflerinin evrensel bir bakış açısıyla sahneye konulduğu bu oyun, hepimizi başka bir dünyada yolculuğa davet ediyor.” dedi.

Oyunun adından Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal, yönetmenlere hediye takdim ederek teşekkürlerini iletti.