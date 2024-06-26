Alanya Belediyesi tarafından yaz sezonunda yaylalardaki vatandaşların sağlık sorunlarına kısa sürede yardımcı olması için açılan Çayararası ve Eğrigöl Sağlık Ocağı Hizmetleri Birimleri'nde, 2 doktor ve 4 sağlık personeli ile 1 ambulansla hizmet veriliyor.

ÇAYARASI SAĞLIK OCAĞI 7 GÜN AÇIK

Çayarası Sağlık Ocağı, hafta sonları da dahil olmak üzere haftanın 7 günü 09.00 ve 18.00 saatleri arasında 4 sağlık personeliyle hizmet veriyor. Aynı anda beş hastanın yatarak tedavi edilebildiği Sağlık Ocağında EKG çekimi, glukoz ve tansiyon ölçümlerinin yanı sıra ilaçları biten hastalara ilaç tedarik ediliyor. Ulaşım hizmeti de verilen birimde, ağır vakalar ambulansla Alanya Devlet Hastanesi’ne sevk edilebiliyor.

YİRMİDEN FAZLA YAYLAYA HİZMET VERİYOR

Yirmiden fazla yayla halkının kullandığı, Eğrigöl kıyısında bulunan Eğrigöl Sağlık Ocağı ise batı bölgesinde işlevine devam ederken, Bayır, Okurcalar, Çakallar, Saburlar, Güzelbağ, Akdam, Avsallar, Soğukpınar, Güney, Orhan, Karamanlar, Gözübüyük, Emişbeleni, Türkler, İncekum, Payallar, Tosmur, Toslak, Elikesik yaylaları ve bölgedeki çok sayıda yerleşim yerine hizmet veriyor. Bir doktor ve 1 hemşire personelinin yer aldığı Sağlık Ocağı, yayla sezonu boyunca 7 gün 24 saat vatandaşların hizmetinde olacak.

DOĞAN: SEZON ÖNCESİNDE HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan, yayla sezonu öncesi hazırlıklarını tamamlayarak sağlık ocaklarını tekrar hizmete açtıklarını belirtti. Doğan; “6 sağlık personelimiz, 1 ambulansımız ile birlikte Çayararası ve Eğrigöl Sağlık Ocağı Hizmetleri Birimlerimizi, yayla sezonunda vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Ekiplerimiz haftanın 7 günü halkımıza hizmet ediyor. Yayla sakinlerimize en iyi şekilde hizmete devam edeceğiz" dedi.