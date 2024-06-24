Alanya’da ikamet eden 40 yaşındaki Muammer Çetin, son yıllarda sıkça idrar yolu enfeksiyonu geçirmesi nedeniyle bir sağlık merkezinde tetkikleri yapıldı. Çetin ‘in “Sistoskopi” denilen, kamera ile idrar kesesine bakılması işlemi yapılarak idrar kesesi duvarı ile bütünlüğü olan yaklaşık 10 cm’lik bir yabancı cisim görüldü. Hasta Çetin, hekimi tarafından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli ALKÜ Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Akkoç’a yönlendirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Doç. Dr. Ali Akkoç, “Hastanemizde yapılan bilgisayarlı tomografi görüntülemesi, sistoskopi ve hastanın 12 yıl önce geçirmiş olduğu kapalı laparoskopik kasık fıtığı onarımı öyküsüne dayanılarak mesanedeki yabancı cismin, kasık fıtığı ameliyatlarında kullanılan, yama olarak da bilinen “mesh materyali” olduğu anlaşıldı. Daha önce karşılaşılmayan bir durum olması nedeniyle yapılan literatür incelemesi ve konsey sonrası hastaya laparoskopik mesh materyali çıkartılması ve laparoskopik parsiyel sistektomi operasyonu planlandı. Literatür taramasında laparoskopik kasık fıtığı onarımı sonrası fıtık yamasının mesaneye migrasyonu (mesaneye kayması ve içine girmesi) oldukça nadir gözlenen bir durum olup şu ana kadar toplam 11 vaka rapor edildiğini gördük. Yine literatürde vakaların çoğunun açık cerrahi yöntem ile tedavisi yapıldığı karşımıza çıktı.” dedi.



“NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETİ SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Laparoskopik cerrahinin avantajları ile ilgili bilgiler veren Doç. Dr. Ali Akkoç, hem vakanın oldukça nadir gözlendiğini hem de vakaya uygulanan laparoskopik cerrahi yöntemin nadir uygulanan, ileri düzey laparoskopi deneyimi gerektiren bir cerrahi olduğunu ve bölgede ilk kez uygulandığını söyledi. Doç. Dr. Ali Akkoç, “Hem hastane hem üroloji kliniği olarak bölgede referans merkez haline geldiğimiz için mutluyum, bundan sonra da bölgemizde nitelikli sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz.” dedi.