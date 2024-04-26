Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Nisan ayı geleneksel öğle yemeği Crowne Plaza Antalya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

AKTOB üyelerinin katılım gösterdiği yemeğe, TÜROFED Başkanı Erkan Yağcı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Turizm Danışmanı Osman Ayık, Bentour Reisen Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Uğur ve Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Gudrun Teloeken de katıldı.

Tourism Today’de yer alan habere göre, AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu dünya, Türkiye ve Antalya turizmindeki son durumu değerlendirdi.

“Küresel turizm pandemi öncesi seviyeleri aşabilir”

2024 yılında küresel turizmin pandemi öncesi seviyeleri yakalayacağını ifade eden Kavaloğlu şu ifadeleri kullandı:

“Uluslararası turizm 2023 yılını salgın öncesi seviyelerin yüzde 88’inde, tahmini 1,3 milyar uluslararası varışla tamamladı. Bastırılmış talebin açığa çıkması, hava bağlantısının artması ve Asya pazarları ile destinasyonlarının daha güçlü bir şekilde toparlanması ile 2024 yılı sonuna kadar 2019 rakamlarının üzerine çıkılması bekleniyor.

UNWTO tahminlerine göre, uluslararası turizm 2024 yılında 2019 seviyelerinin yüzde 2 üzerinde bir büyüme öngörülüyor. 2024 yılında, uluslararası ziyaretçi harcamalarının 2019’daki zirveye yaklaşarak 1,89 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Sektör ayrıca işgücünü 27,4 milyon kişi daha artırarak toplam istihdamı dünya çapında yaklaşık 330 milyon kişiye yükseltti.

Bu hedefe ulaşılması halinde, 2024 yılı turizm sektörü için pandemi öncesi seviyeleri aşarak küresel çapta şimdiye kadarki en yüksek geliri temsil edecektir. Bu büyüme yörüngesi, turizmin dünya çapındaki endüstriler arasında önemli bir toparlanma başarı hikayesi olarak istikrarlı büyümeyi sürdürdüğünü göstermektedir.”

“Demiryolu seyahatlerine talep artıyor”

En hızlı büyüten seyahat trendinin demiryolu taşımacılığı olduğunu ifade eden Kavaloğlu, “2024 yılında dünya çapında en hızlı büyüyen seyahat kategorisi, 2023-2024 yılları arasında yüzde 35,6 ile demiryolu taşımacılığı olması bekleniyor.” şeklinde konuştu.

“Almanya yükseldi, Rusya tek düşüş yaşayan pazar”

Antalya’da en büyük büyümeyi Almanya pazarının kaydettiğini ve Rusya pazarının tek düşüş yaşayan pazar olduğunu söyleyen Kavaloğlu, “Türkiye, 2023’te 54.3 milyar dolar turizm geliriyle rekor kırdı. Geçen yıl Türkiye’ye 57 milyon aşkın ziyaretçi (Yabancı + TC Vatandaşı) geldi. 2024 yılı hedefimiz; 60 milyar dolar turizm geliri ve 60 milyon ziyaretçi. Antalya 3 aylık dönemde 1 milyon ziyaretçi sayısını aşarak 2023 yılına göre yüzde 25 oranında artış yakaladı. Almanya pazar hacmi de düşünüldüğünde en yüksek artış Almanya’dan yüzde 63 oranında gerçekleşti. Rusya yüzde 20 oranda bir düşüşle ilk 20 milliyet içerisinde tek kayıp yaşanan kaynak pazar oldu.” ifadelerini kullandı.