İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan rapora göre Muğla, Antalya, İzmir ve Aydın için 5 Mart Salı günü için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Ayrıca raporda vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiği bilgisi paylaşıldı. Alanya için de çok kuvvetli yer yer şiddetli sağanak yağışın beklendiğinin belirtildiği raporun yanı sıra Alanya’daki vatandaşlar SMS ile uyarıldı. AFAD’ın SMS’inde “Meteorolojiye göre Antalya’da yarın çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu, ani rüzgar, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olun” ifadelerine yer verildi.

AFAD’ın Twitter hesabından yayımlanan rapor da şu şekilde: ‘’Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 5 Mart Salı günü;



Muğla'da genelinde kuvvetli ve çok kuvvetli, yer yer şiddetli;

Antalya'da il genelinde kuvvetli, doğusunda (Aksu, Serik, Manavgat, İbradı, Akseki, Gündoğmuş, Alanya) çok kuvvetli yer yer şiddetli;



İzmir ve Aydın çevreleri ile Edremit Körfezi'nde yerel kuvvetli, Aydın'ın kıyı kesiminde yer yer çok kuvvetli; gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.’’