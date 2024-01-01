MHP Gazipaşa Belediyesi Aday Adayı Yavuz Uysal, yazılı bir açıklama yaparak hakkında ortaya atılan asılsız iftiralar ve dedikodulara yanıt verdi. Açıklamasında Uysal, "

Uzunca bir süredir, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlerle ilgili, ilçemizde fısıltı gazetesi aracılığıyla yayılan, algı yaratmaya, halkımızı kandırmaya, dava arkadaşlarımızı (nasıl mümkün olacaksa) yanıltmaya yönelik bazı asılsız haberler kulağımıza gelmektedir. Şahsımı tanıyanlar bilir, ben her konuda şeffaf olan, göründüğü gibi olup; olduğu gibi görünmeyi kendine düstur edinen bir kardeşiniz olarak bu açıklamayı yapma gereğini duymuş bulunuyorum. Zira milletimizden gizli hiçbir gündemimiz olmamıştır, olmayacaktır. Aslı astarı olmayan ilk bilgi; Gazipaşa’da adayın zaten belli olduğu, Gazipaşa’nın bir adaya önceden rezerve edildiği ile ilgilidir. Bu konuyla ilgili yorum yapanlar, anlaşılan odur ki Milliyetçi Hareket Partisini tanımamaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi, “Lider-Teşkilat-Doktrin” anlayışı ile hareket eder! Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi'nin takdir ve tensipleri olmadan, partimizin yetkili kurulları müsaade ve izin vermeden, en önemlisi Cenab-ı Hakk nasip etmeden partimizde yaprak kımıldamaz, kalem oynamaz. Kaldı ki bizim davamızda “Fertler ölür, teskilat yaşar!” anlayışı kabul görmüştür. Bu seçim de dahil olmak üzere hiçbir seçimde ben, sen, ya da bir başkası değil, partimizin ve Cumhur İttifakı'nın ve elbetteki şehrimizin kazançlı çıkması önem arz etmektedir. Dolayısıyla şahsım dahil olmak üzere ülkemizin hiçbir yerinde olmadığı gibi Gazipaşa’da hiç kimseye rezerve edilmemiştir, edilmeyecektir!

Şaşkınlıkla karşıladığımız bir başka konu ise Cumhur İttifakı adayı olmadığım takdirde bağımsız aday olacağıma yönelik çıkan söylentilerdir. Bu söylentilere kapılanlar ise ne yazık ki şahsımı tanımamışlardır. Ben kendini bildi bileli ülkücü hareketin içerisinde bulunmuş, Ocak Başkanlığı başta olmak üzere birçok kademede görev almış, inanmış bir ülkücüyüm. Ülkücü; liderine ve davasına sadakatle bağlı olan kişidir! Dolayısıyla Liderimizin tasarrufu haricinde hareket etmemiz mümkün değildir, mümkün olmayacaktır. Liderimiz, “Adayımız sensin.”derse, “Şeref verdiniz efendim.” diyerek var gücümle çalışacak, gündüz oturmayacak, gece yatmayacak, sıkılmamış el alınmamış gönül bırakmayacağım. Allah’ın izni, siz hemşerilerim desteğiyle de Gazipaşa Belediyesini Cumhur ittifakına kazandıracak, şehrimizin anahtarını Bilge Liderimize teslim edeceğim. Ancak liderimiz başka bir arkadaşımızı aday gösterirse, “Emriniz başım üstüne efendim.” deyip, yine var gücümle Cumhur İttifakı'nın adayı arkasında çalışacağım. Dolayısıyla henüz ilçemizde seçime MHP ile girileceği dahi Sn. Liderimiz Devlet Bahçeli Bey ve Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından resmi kanallardan açıklanmamışken; MHP ve AK Parti, seçimlerde en doğru adayı belirlemeye yönelik olarak çalışmalarını sürdürüyorken; bu haberlerin asılsız, astarsız ve abesle iştigal olduğunu bir kez daha belirtiyor; tüm hemşerilerime saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.