Ezgi Ayçe ve Nebi Birgi’den muhteşem konserler

Yeni Yıl Pazarı’nın ilk gününde sahneye sevilen ses Ezgi Ayçe çıktı. İkinci gün ise sahnede dansları ve performansı ile Nebi Birgi vardı. Geç saatlere kadar devam eden Nebi Birgi konserinde de vatandaşlar eğlencenin tadını çıkardılar.





“Gelecek yıl 14. kez buluşmak dileğiyle”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel Yeni Yıl Pazarı’nın unutulmayacak etkinlikler arasına adını yazdırdığını belirterek, “Yıl boyunca kentimizdeki vatandaşlarımız için çok sayıda etkinlik düzenledik. 2023 yılının son günlerinde de vatandaşlarımızın güzel bir hafta sonu geçirmesi için 13.’sünü düzenlediğimiz Yeni Yıl Pazarı’mızı kurduk. Burada stant açan tüm esnaflarımıza, bizleri iki gün boyunca yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, 2023 yılının herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Gelecek yıl 14. kez buluşmak dileğiyle” dedi.

Kaynak: İHA