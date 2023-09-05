Kaza, bugün Alanya’nın Türkler Mahallesi ’nde D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre B.G. (45) idaresindeki otobüs yolcu indirmek için yolun emniyet şeridinde durakladığı sırada, M.Ç.(41) kontrolündeki kamyonet arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü M.Ç. ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.