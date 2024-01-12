El emeği ürün yapan kadınlar, engelli vatandaşlar ve şehit yakınlarının öncelikli olarak faydalandırıldığı, iş ve istihdamın amaçlandığı El Sanatları Sokaklarında yeni sezon hazırlıkları başladı. Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan kura sonucu yerleşimleri tamamlanan kayıtlı el sanatları sakinleri sezon öncesi uygulamalar hakkında bilgi aldılar.

“TURİZM, İSTİHDAM VE EL SANATLARI DESTEKLENİYOR”

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol müdürü Sevda Çapa, “Alanya Belediyesi olarak sanat sokaklarında özellikle kadın üreticileri ve ihtiyaç sahibi kişilere istihdam sağlamak, el sanatları ile Alanya’yı tanıtan ürünleri turizme kazandırmak ve el sanatlarını desteklemek amacı ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yer tahsisi sonrası Müdürlüğümüz bünyesindeki görevli arkadaşlarımız denetimlerini gerçekleştiriyor ve sezon boyu kuruluş amacına uygun çalışmalarını yerinde kontrol ediyoruz” dedi.



ALANYA ELSANATLARI SOKAKLARINDA 225 KİŞİ YE İSTİHDAM

Alanya Belediyesi El Sanatları Sokaklarında Alanya yöresel sanatları, geleneksel sanatlar, el işi, örgü takı ve hediyelik eşyalar gibi el emeği ürünlerin yapılması ve satışı sağlanıyor. Alanya Belediyesi düzenlemiş olduğu El Sanatları Sokaklarında 225 kişiye iş imkânı sağlarken yapılan yeni düzenlemelerle sanat sokakları sezona hazırlanıyor.



8 BÖLGEDE EL SANATI ÜRÜNLERİNE ULAŞMA İMKANI

Şehirde İskele Sanat Sokağı, Damlataş Sanat Sokağı, Mahmutlar Sanat Sokağı, Konaklı Sanat Sokağı, Balık Hali Sanat Tezgahları, Oba Sanat Sokağı, Oba Cumhuriyet Halı Saha Önü Sanat Tezgahları, Hacet Yürüyüş Yolu Sanat Tezgahları olmak üzere 8 bölgede el sanatları satış alanlarına oluşturuldu.