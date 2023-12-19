Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Bülent Kandemir yaptığı açıklamada, “Bilindiği üzere, Antalya Alanya arasında inşa edilmesi planlanan otoyolun ihalesin yapıldığı duyuruldu. Açık kaynaklardan derlediğimiz bilgilere göre proje, Serik Kavşağı’ndan başlayacak, daha sonra doğuya yönelerek Serik ve Manavgat ilçelerinin kuzeyinden geçerek Alanya Konaklı’da sona erecek. Otoyol, 84 kilometre 2×3 şeritli otoyol ve 38 kilometre 2×2 şeritli bağlantı yolu olmak üzere toplam 122 kilometre uzunluğunda olacak. Proje kapsamında 7 kavşak, 8 tünel ve 19 viyadük bulunacak.”

Projenin Bilinmeyenleri Çok Fazla

Kandemir, “İlgili bakanlıktan yapılan açıklamada, projenin tamamlanmasıyla bölge turizminin gelişimi, seyahat süresinin kısaltılması, yakıt tüketimi, araç bakımı ve onarım giderleri gibi ekonomik kayıpların azaltılmasının hedeflendiği belirtildi.” Diyerek, ihalesi yapılan projenin bilinmeyen taraflarına işaret etti. Bülent Kandemir, “Projede hazine garantisi var mı? Projede üstlenici firmaya yolcu geçiş garantisi verildi mi ya da verilecek mi? Verildi ise kaç araç geçişi garanti edildi? Ne kadar süreyle garanti edildi? Geçiş ücreti ne kadar olacak, Yabancı para mı Türk Lirası mı olacak? Bu soruların cevabını bilmeden ekonomik bir değerlendirme yapmak mümkün değildir.” Dedi.

Proje Kamu Yararı Sağlamıyor

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Bülent Kandemir konuşmasında bir başka hususa daha vurgu yaparak “Diğer taraftan, projenin mevcut haliyle kamu yararı sağlaması zor görünüyor. Neden mi? Proje 135 km’lik Antalya – Alanya yolunun 84 km’lik bölümünü kapsıyor. Proje Antalya’dan değil Serik’in kuzeyinden başlıyor, Alanya’nın kuzey batısında sona eriyor. Projenin kalan 38 km’lik bölümü otoyol ile mevcut D400 karayolu arasında erişimi sağlayacak bağlantı yollarından oluşuyor. Yolun bu haliyle inşa edildiğini varsayarsak, Antalya Merkez’den gelecek araç Serik’e kadar D400 karayolundan gelecek, sonra kuzeye yönelerek otoyola ulaşacak, otoyoldan devam edecek, Alanya yakınlarında bu defa otoyoldan güneye yönelerek Konaklı bölgesinde tekrar d400 karayoluna bağlanarak Alanya’ya ulaşacak. Aracın Antalya’dan Alanya’ya ulaşmak için katedeceği mesafe 135 km yerine asgari 150 km’ye uzayacak. Bir başka örnek verelim; Antalya Havalimanından yolcularını alan minibüs Belek’te yolcu indirecek, Serik’te kuzeye yönelerek otoyola çıkacak, sonra Çolaklı ve Side yolcuları için otoyoldan çıkarak güneye inecek, yolcularını bıraktıktan sonra tekrar kuzeye yönelerek otoyla çıkacak. Farklı turizm bölgelerinde konaklayacak yolcusu olan bir taşıt otoyola girme ve çıkma işini 5 kez yapacak, katedeceği mesafe asgari 173 km’ye ulaşacak, ayrıca otoyla her giriş – çıkış için geçiş ücreti de ödeyecek. Projenin bu haliyle bırakın seyahat süresini kısaltmayı tam tersine seyahat süresini uzatacağı, yakıt giderlerini arttıracağı, ayrıca bir de otoyol geçiş ücreti adıyla yeni bir maliyet oluşturacağı anlaşılmaktadır.” Şeklinde görüşlerini detaylandırdı.

Alanya Trafiğine Hiçbir Çözüm Getirmiyor

Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir yaptığı açıklamasında; “ihale edilen otoyol Alanya trafiğine hiçbir çözüm getirmeyecek, şehri aşacak araç trafiğinin şehirden transit geçmesini sağlayacak bir bölüm içermiyor, otoyolun diğer otoyollarla, havalimanlarıyla, raylı sistemle hiçbir bağlantısı yok. Otoyol Alanya’nın içinden geçen transit trafiği kesinlikle şehir dışına alacak, otogar bağlantısı düşünülerek Mahmutlar – Kargıcak bölgesinden doğu girişi olacak şekilde planlanmalıdır” dedi.

Alanyalı Hemşehrilerimizin İtirazları Görmezden Gelindi

Kandemir, ihale edildiği duyurulan otoyol ihalesi ile ilgili çok dikkat çekici bir hususa daha işaret etti. “Bilindiği üzere, bahse konu otoyol ihalesi daha önce birkaç kez iptal edilmişti. Öğrendiğimiz kadarıyla, iptal edilen son ihaleden sonra projenin Manavgat bölümünde itiraz edilen bir bölümde yol 1,5 km kadar kuzeye kaydırılmış. Buna karşın aynı şekilde itiraz edilen Emişbeleni bölgesi ile Oba bölgesindeki güzergâh ise değiştirilmemiş. Bir başka ifadeyle, Manavgat’ın siyasileri Ankara’da daha baskın çıkmışlar, Alanya’lı hemşehrilerimiz ise her zamanki gibi yine yalnız bırakılmıştır” dedi.

KAYNAK: CHP Alanya İlçe Başkanlığı