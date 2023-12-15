Alanya Belediyesi kent genelinde başlattığı asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi sil baştan yenilenerek sıcak asfalt ile kaplandı. Bir süredir altyapı ve kaldırım çalışması sürdürülen cadde, yeni yüzü ile vatandaşların hizmetine sunuldu.

BAŞKAN YÜCEL: MAHMUTLAR’A YAKIŞAN BİR CADDE OLDU

Mahmutlara kazandırdıkları sayısız hizmetlere bir yenisi daha eklediklerini söyleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Mahmutlar Mahallemizin en önemli caddelerinden olan Atatürk Caddesi’ni de daha önce bölgeye kazandırdığımız yeni ve modern caddeler gibi sil baştan yenilemiş bulunuyoruz. Şu an itibari ile bir hafta önce başlattığımız asfalt çalışmasını yoğun bir şekilde çalışarak kısa süre içerisinde tamamladık. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun.” dedi.

Kaynak: Alanya Belediyesi