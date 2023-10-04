Kaza, saat 18.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hastane Caddesi’nden Uğur Mumcu Caddesi’ne çıkan jandarmaya ait minibüsle, şehir merkezinden Selinus Sahili istikametine seyir halinde olan Abdullah Can Ü. idaresindeki 07 UV 914 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletten düşüp asfalt zemine savrulan motosiklet sürücüsü Abdullah Can Ü. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.