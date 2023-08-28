İbradı Kaymakamlığı ve Ormana STK’ları taraafından 3 Eylül Pazar günü düzenlenecek olan 10. Geleneksel Rahvana At Yarışları organizasyonun Alanya’yı, Alanya Rahvan Atlı Spor Kulübü’nden üç at temsil edecek.

Saat 13.30'da başlayacak olan yarışta: yarış ağası ve protokol alayda ata binip davul çaldıracak. 100 atın gelecegi, Osmanlı'ya at yetiştiren ve İstanbul’a saraya at gönderen ORMANA da bu gelenek Selçuklu’dan beri devam etti. 26 Ağustos günü de ticaretteki geçmişleriyle alakalı olan tarihi Selçuklu kervan temsilini gerçekleştirildi.

Ömer Kozan’dan yarışlara davet

Alanya’nın tanınmış isimlerinden olan Alanya Rahvan Atlı Spor Kulübü Başkanı Ömer Kozan yaptığı açıklama ile Alanya halkını yarışlara davet etti. Yarışmalarda kendi kulübünden üç atının da yarışacağını belirten Kozan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: