Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün gerçekleştirilen toplantıdan çekilen bir fotoğraftaki detay ile Antalya’nın ilçelerinde Cumhur İttifakı’nın nasıl bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Alanya, Gazipaşa, Korkuteli, Demre ve Finike’de MHP’nin adayları, diğer ilçelerde ise Ak Parti adayları seçime girecek. Bu fotoğraf ile Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in adaylığıda bir nevi kesinleşmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün akşam saatlerinde gerçekleştirilen toplantıdan atılan bir fotoğraftaki detay gündem oldu. Fotoğrafta bir kağıtta Antalya’nın beş ilçesi Alanya, Gazipaşa, Korkuteli, Demre, Finike ve parantez açılarak MHP yazıldığı dikkat çekti. Bu fotoğraf ile bu beş ilçe de MHP’nin diğer ilçeler de ise Ak Parti’nin aday çıkaracağı kesinleşti.

‘BAŞKAN YÜCEL’İN ADAYLIĞI HAYIRLI OLSUN’

Fotoğrafı gören vatandaşlar, Antalya’daki paylaşımın netleştiğine dikkat çekerek, ‘Böylece Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in adaylığı da kesinleşti. Hayırlı olsun’ yorumlarında bulundular. Bilindiği üzere Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel Alanya’daki MHP’nin tek aday adayıydı.

Kaynak: Haber Merkezi