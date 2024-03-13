FIFA'dan geçtiğimiz Aralık ayından bu yana 3 transfer dönemi cezası bulunan Süper lig ekibi Bitexen Antalyaspor'a Jehezkel olayının ardından bir yasak daha geldi ve Güney kulübünün transfer yasağı 3 dönemden süresize çevrildi.

Borçların ödenmesi lazım

FIFA'nın 7 Mart günü aldığı karar 11 Mart pazartesi günü FIFA'nın yasaklarla ilgili internet sitesi tafafından duyuruldu. Bununla birlikte Antalyaspor ihtilaflı oyunculara borçlarını ödeyene kadar transfer yapamayacak. Süresiz transfer yasağının kulüp borçlarının tamamını ödeyene kadar sürerken dönem yasaklarında ise bölüm bölüm ödemeler yapılıyor.

Kulüp sayısı 3'e yükseldi

Diğer yandan daha önce FIFA tarafından 3 dönem transfer yasağı cezası alan Ankaragücü, ara transfer dönemi sırasında borçlarını ödemiş ve transfer yasağı kaldırılmıştı. Ancak bu hafta yayınlanan yeni listede Ankaragücü kulübüne 3 dönemlik yeni bir transfer yasağı daha geldiği görülüyor. Bununla birlikte geçen hafta 3 dönem transfer yasağı verilen Tümosan Konyaspor ile birlikte Süper Lig'de transfer yasaklı kulüp sayısı üçe yükselmiş oldu.

Ceza 3 futbolcudan geldi

Antalyaspor’un hali hazırda Erkan Eyibil, Amar Gerxhaliu ve Gustavo Blanco Leschuk’tan kaynaklı yaklaşık 780 bin Euro’luk transfer engeli bulunurken, yeni dosyalar da kısa süre içerisinde kulübe ulaşacak. Kırmızı-Beyazlılarla geçtiğimiz sezonun devre arasında sözleşmesini tek taraflı olarak fesih eden Luiz Adriano’nun açtığı davanın kısa süre içerisinde sonuçlanması ve Kırmızı-Beyazlıların söz konusu davalar için ödemesi gereken miktar yaklaşık 1.5 milyon Euro olacak

Jehezkel de şikayet etti

Trabzonspor maçında attığı golün ardından yaptığı sevinç sebebiyle olaylı bir şekilde Türkiye’den ayrılan Sagiv Jehezkel, şubat ayı içerisinde FIFA’ya giderek Antalyaspor’u resmen şikayet etti. Kırmızı-Beyazlıların, sözleşmesinin devam etmesi gerekçesiyle antrenmana çıkması için davet gönderdiği İsrailli futbolcu, avukatları Roi Rosen ve Tal Segev aracılığıyla FIFA’ya başvururken, Antalyaspor’dan tazminat olarak 1 milyon 260 bin Euro talep ettiği belirtildi.

Jehezkel'in avukatları açıklamıştı

İsrail medyasına açıklamada bulunan Avrukatlar Roi Rosen ve Tal Segev, “Bir aydan fazla bir süre önce Sagiv Jehezkel tek taraflı, zalimce ve açıkça hukuka aykırı bir şekilde Antalyaspor futbol kulübünden atıldı. Bu durum, ücretlerin ödenmemesi ve uygunsuz mali kaygılardan kaynaklanmaktadır. Ne yazık ki Türk futbol kulübü, oyuncuya verdiği büyük zarardan memnun değil ve son derece alaycı bir şekilde ona zarar vermeye devam etmek istiyor gibi görünüyor. Antalyaspor Kulübü, Sagiv'e ciddi zarar verdi ve haklarını sonuna kadar tüketmek için her türlü hukuki yola başvurmaya kararlıyız. Sonunda adaletin yerini bulacağına dair hiçbir şüphemizin olmadığı bir hukuk mücadelesine hazırız” sözleri kullanıldı.

8 gole katkı vermişti

Sezon başında Hapoel Beer Sheva'dan Antalyaspor'a 850 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Sagiv Jehezkel, Kırmızı-Beyazlı forma ile 13 maça çıktı. Performansıyla dikkat çeken 28 yaşındaki sağ kanat, 6 gol, 2 asist kaydetti.