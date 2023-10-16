Son iki yıldır kiracısından yüksek kiralar talep eden ve çoğu zaman soluğu mahkemede alan ev sahipleri şimdilerde kara kara düşünüyor. Pandemi, enflasyon derken Ukrayna- Rusya savaşı sonrası Alanya'ya gelen Rus ve Ukraynalılara daire kiralamak için sıraya giren ev sahipleri kiracılarından ya yüksek kira talep ediyordu ya da evden çıkamaya zorluyordu. Bugünlerde ise Alanya'da en çok konuşulan konuların başında kiralık daire ilanları geliyor. Yedigunhaber.com'un edindiği bilgiye göre Alanya'da kiralık dairede ilan sayısı arttı. Rus ve Ukraynılaların ülkesine dönmeye başlaması ve bir kısmının ise Özellikle Mersin'e gitmesiyle kiralık daire sayısında büyük bir artış olduğu ifade ediliyor. Buna rağmen yüksek kira talep eden ev sahipleri ise dairelerini kiralaması aylar sürüyor. Hükümetin aldığı önlemler sonrası ise hala dairesinde kiracı bulunduran ev sahipleri ise yüksek kira talep edince kendisini arabuluda buluyor. Yüksek kiralar ödemeyi kabul eden kiracılar ise bir müddet sonra kirayı ödemekte zorlandığı ve bu da başka problemlere yol açtığı iddia ediliyor.