Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Pınar Çakır, virüslerin, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanlar, çocuklar, hamileler ve egzama öyküsü olan kişiler için önemli bir risk teşkil ettiğini söyledi. Virüsün temas ve solunum yoluyla bulaşma riski bulunduğuna dikkat çeken Çakır, "Çocukların okullarda maymun çiçeği virüsü gibi yeni tehditlerle karşı karşıya olmasının yanı sıra influenza, RSV ve Covid-19'un yeni varyantlarına karşı da bu dönemde ekstra önlemler almamız şart. Çocukların kişisel hijyenlerine azami derecede önem vermeleri gerekirken, ebeveynleri olarak, çocuklarımızın bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için propolis, polen, arı sütü gibi doğal ürünleri günlük yaşamlarına dahil etmemiz son derece önemli. İyi bir bağışıklık sistemi, çocukların okula devamlılığını ve okul başarısını etkiler. Bu nedenle, beslenmelerini arı ürünleri gibi doğal ürünlerle desteklemek faydalı olacaktır.”

“Propolis, Virüs ve Bakterilere Karşı Doğal Bir Koruyucu Rol Üstleniyor””

Arı Ürünleri Uzmanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı ise güçlü bir bağışıklık sisteminin hastalıklara karşı koruyucu bir rol üstlendiğini belirterek " Çocukları hastalıklardan koruyabilmemiz için bağışıklık sistemlerinin normal fonksiyonuna katkıda bulunmamız gerekir. Propolis, polen, arı sütü, arı ekmeği, ham bal gibi arı ürünleri, içerisinde bulunan birçok fenolik ve flavonoid bileşiklerle, antioksidan, bağışıklık düzenleyici, antibakteriyel, antiviral ve anti-inflamatuar özellikler gösterir ve bağışıklık sistemini güçlendirerek çocukları hastalıklara karşı savunmaya yardımcı olur.” dedi.

“Anadolu Propolisi ile Bağışıklık Sistemini Güçlendirin”

Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, propolis, polen, arı sütü, arı ekmeği ve ham bal gibi arı ürünlerinin içerdiği fenolik ve flavonoid bileşiklerle çocukların bağışıklık sistemini doğal olarak güçlendirdiğini belirterek, “Propolis başta olmak üzere arı ürünleri, antioksidan, bağışıklık düzenleyici, antibakteriyel, antiviral ve anti-inflamatuar özelliklere sahip olup, çocukların hastalıklara karşı savunma mekanizmasını artırıyor. İyi bir bağışıklık sistemi, çocukların okula devamlılığını ve okul başarısını olumlu yönde etkiliyor. Özelikle ülkemizde üretilen Anadolu propolisi, Dünya'da bilinen en güçlü antioksidanlardan biridir ” ifadelerini kullandı.