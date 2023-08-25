CHP Alanya İlçe Teşkilatı’nın 38. kongresi sona erdi. Alanya Kültür Merkezi’nde düzenlenen kongreye CHP Antalya milletvekilleri Cavit Arı, Aliye Coşar, Mustafa Erdem, Sururi Çorabatır, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, CHP Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci, CHP Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, ilçe başkan adayları Bülent Kandemir ile Gökhan Sipahioğlu, siyasiler ve çok sayıda partili katıldı. Kongrede konuşmaların ardından oy kullanma işlemine geçildi.
Saat 17.00’de sona eren oy kullanma işleminin ardından sayıma geçildi. Yapılan sayım sonucunda 216 oy alan Bülent Kandemir CHP Alanya İlçe Başkanı seçildi. Kongrede Gökhan Sipahioğlu 161 oy alırken, 2 oy geçersiz sayıldı. 36 delege ise seçime katılmadı.
Seçimi kazanan Kandemir'in Yönetim Listesi
YÖNETİM KURULU ASİL
Mehmet Can Karagöz
Birkan Ceylan
Hanife Taşar
Anıl Toprak
Mustafa Uğuz
Münevver Gülten
Mustafa Toksöz
Mehmet Birer
Deniz Özdemir
Abdulhamit Kanak
Sami uzun
Ayşe Çakır
Sezer Bağışlar
Hasan Görgülü
Gülnur Türk
Necati Vural
YÖNETİM KURULU YEDEK
Utkan Hasan Eminoğlu
Sebahattin Çetin
Mustafa Asım Kaptanoğlu
Metin Duman
Ömer Kapan
Metin Deke
Ahmet Bozdoğan
Çiğdem Çalışkan
Zeki Elvan
Onur Yüksel
Selen Öztürk
Şakir Kızılkaya
Hasan Kısa
Fahri Kaplan
Onur Coşkun
Zeki Aksoy