CHP Alanya İlçe Teşkilatı’nın 38. kongresi sona erdi. Alanya Kültür Merkezi’nde düzenlenen kongreye CHP Antalya milletvekilleri Cavit Arı, Aliye Coşar, Mustafa Erdem, Sururi Çorabatır, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, CHP Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci, CHP Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, ilçe başkan adayları Bülent Kandemir ile Gökhan Sipahioğlu, siyasiler ve çok sayıda partili katıldı. Kongrede konuşmaların ardından oy kullanma işlemine geçildi.

Saat 17.00’de sona eren oy kullanma işleminin ardından sayıma geçildi. Yapılan sayım sonucunda 216 oy alan Bülent Kandemir CHP Alanya İlçe Başkanı seçildi. Kongrede Gökhan Sipahioğlu 161 oy alırken, 2 oy geçersiz sayıldı. 36 delege ise seçime katılmadı.

Seçimi kazanan Kandemir'in Yönetim Listesi

YÖNETİM KURULU ASİL

Mehmet Can Karagöz

Birkan Ceylan

Hanife Taşar

Anıl Toprak

Mustafa Uğuz

Münevver Gülten

Mustafa Toksöz

Mehmet Birer

Deniz Özdemir

Abdulhamit Kanak

Sami uzun

Ayşe Çakır

Sezer Bağışlar

Hasan Görgülü

Gülnur Türk

Necati Vural

YÖNETİM KURULU YEDEK

Utkan Hasan Eminoğlu

Sebahattin Çetin

Mustafa Asım Kaptanoğlu

Metin Duman

Ömer Kapan

Metin Deke

Ahmet Bozdoğan

Çiğdem Çalışkan

Zeki Elvan

Onur Yüksel

Selen Öztürk

Şakir Kızılkaya

Hasan Kısa

Fahri Kaplan

Onur Coşkun

Zeki Aksoy