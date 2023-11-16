Etkin tedavi ve güvenli takip amacıyla hayata geçirilen 'Diyabet Okulu' hakkında bilgi veren Doç. Dr. Güler, “Diyabete yakalanan hasta sayısı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek artmaktadır. Hastalığın gelişimine etki eden etmenler arasında; sağlıksız beslenme koşulları, hareketsiz yaşam tarzı ve eğitim eksikliği yer almaktadır. Diyabet Okulumuz aracılığıyla hem hastanenin eğitim verdiği hastaları takip etmesi hem de hasta uyumu ve bilincin arttırılmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Yeterli sayıya ulaşılınca 15’lik gruplar halinde İç Hastalıkları Uzmanımız Prof. Dr. Şakir Özgür Keşkek ve Diyabet Hemşiremiz Selma Çevirme’nin rehberliğinde bireylere yönelik eğitimler planlanacaktır. Katılımcılara; diyabet ile ilgili genel sağlık önerileri, diyabetin komplikasyonları, ayak bakımı, insülin uygulamaları, evde kan şekeri takibi, beslenmede nelere dikkat etmeleri gerektiği, egzersiz programı, kendi kendine kontrol ve diyabetik bakımın önemi konularına yönelik eğitimler verilecektir. Bilinçli bir kitle oluşumuna katkı sağlamak adına düzenlenen eğitimlerimizden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız hastanemize gelerek ilgili birimlere başvurmaları yeterli olacaktır. Diyabetli bireylerimiz veya yakınlarını sağlık ekibi ile işbirliği içerisinde tedavi süreçlerine aktif katılımlarını bekliyor, diyabet okulumuza davet ediyoruz” diye konuştu.

