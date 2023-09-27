Koronavirüs felaketi tüm dünyayı etkisi altına alan salgın olarak kayıtlara geçti. Bunun ardından dünyanın büyük ölçüde kurtulduğu koronavirüs felaketinde yeni varyantlar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Toplumun büyük bölümü aşılar ve enfekte yolu ile bağışıklık kazansa da ortaya çıkan Eris varyantı da yayılıyor. Covid-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris varyantının son görüldüğü ülke ise Türkiye oldu.

"Yeni bir tedbir gerekmiyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine ardından yaptığı açıklamaların gündeminde Eris varyantı vardı.

Koca, "Eris varyantına yönelik yeni bir tedbir gerekmiyor. Bunu en açık şekilde zaten ifade etmiştim. Hastalığı artık çok iyi tanıyoruz ve endişe edecek hiç bir durum yok." ifadeleri kullandı.

"Hastalığı artık çok iyi tanıyoruz"

Bakan Koca, Eris varyantına yeni tedbirin gerekmediğini ifade ederek şunları söyledi:

‘’ Tüm mutasyonların etkilerini ve değişiklikleri takip ediyoruz. Eris varyantına yönelik yeni bir tedbir gerekmiyor. Hastalığı artık çok iyi tanıyoruz ve endişe edecek hiçbir durum yok.

Bazı ülkelerin aşı baskısı ile örnek olmaya çalıştığına hepimiz şahit oluyoruz. Bazı ülkelerin aşı baskısına boyun eğmesi, bizim de aşı baskısına boyun eğeceğimiz anlamına gelmez. Küresel Covid aşısı baskısına boyun eğmemiz mümkün değil. ’’

"Bu dönemde grip aşısını önemsiyoruz"

‘’ Türkiye’nin kendi programı var ve birileri istiyor diye aşı programı başlatmayız. Yani toplu bir aşılama programına kesinlikle ihtiyaç yok. Fakat bu dönemde grip aşısını önemsiyoruz.

Risk gruplarında olup, grip aşıları tanımlanmış olanların bir an önce aşı olmalarını öneriyoruz. Riskli grupta yer alan ve tanımlanmış kişilere grip aşıları ücretsiz olarak yapılmaktadır. Bildiğiniz gibi Eris varyantının virülansı yani hasta etme gücü daha düşük, fakat bulaşıcılığı daha fazla. Bu dönemde hasta sayısının arttığını söyleyebiliriz. ’’

"Hastaneye yatış oranları oldukça düşük"

‘’ Fakat hastaneye yatış oranları oldukça düşük. Paniğe gerek yok. Eski dönemi hatırlatan kısıtlama ve kapanmalar söz konusu değil.

Tüm vatandaşlarımız biliyor; hasta olanların kendilerini izole etmeleri, topluma çıkmamaları, riskli olan kişilerin özellikle kendilerini korumalarını, onların da kalabalık ortamlardan uzak durması, illa gerekiyorsa da o durumda maske kullanmalarını öneriyoruz. ’’

"Çocuklarımızın bağışıklama programındaki aşıları eksiksiz yaptırılmalı"

Çocukların aşı programı hakkında ise şunları ifade etti:

‘’ Çocukluk çağındaki aşı programını hassasiyetle takip ediyoruz. Vatandaşlarımız bu konuda hassas davranmalı, çocuklarımızın bağışıklama programındaki aşılarını eksiksiz yaptırmalı. Bu aşılarımızı üretmek için devreye aldığımız, Hıfzıssıhha aşı ve biyoteknolojik ürün araştırma ve üretim alt yapı inşaatımız devam ediyor. Tüm aşılarımızı yerlileştirmeyi esas alıyoruz.