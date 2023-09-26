Üsküdar Diş Hastanesi Çocuk Diş Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Şebnem N. Koçan, bebeklerde dudak damak yarıklarının nedeni ve tedavileri hakkında bilgi verdi.

Gebelik döneminde kafa bölgesinde sağ ve sol bölgeden oluşmaya başlayan yapıların ortada birleşerek yüzü oluşturduğunu hatırlatan Koçan, “Bazen çene bölgesinde bu yapılar tam olarak bileşemez ve dudak damak yarığı oluşur. Dudak damak yarığının oluşmasının tek bir nedeni yoktur. Çevresel ve genetik sebeplere bağlı olarak gelişebilir. Farklı nedenlere bağlı olarak oluşabildiği için özellikle genetik hastalığı olmayan bir bebekte neden dudak damak yarığı geliştiğinin anlaşılması zordur. Annenin hamilelik döneminde geçirdiği hastalıklar veya kullandığı ilaçlar, sigara kullanımı, vitamin eksiklikleri dudak damak yarığı oluşumunu tetikleyebilir. Sadece dudak yarığı veya sadece damak yarığı görülebildiği gibi iki durumun kombine olarak gelişmesi de mümkündür. Tek ya da çift yarık oluşabilir.” açıklamasını yaptı.

Orta kulak iltihabı riski yüksek

Çocuk Diş Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Şebnem N. Koçan, dudak damak yarıklı bebeklerde ilk aşamada en önemli sorunun beslenme zorluğu olduğunu kaydederek, “Bu nedenle beslenmeyi kolaylaştırmak için apareyler yapılır. İlerleyen dönemlerde konuşmada, çenenin büyümesinde, burun ve dudak estetiğinde sorunlar olabilir. Orta kulak iltihabı riski yüksek olduğu için düzenli aralıklarla doktor kontrolüne gidilmelidir.” diye konuştu.

10 haftalık ve ağırlığı 5 kilogram olduğunda ameliyat yapılabiliyor

Dr. Koçan, dudak yarıkları için cerrahi müdahalenin ne zaman önerildiğine de değinerek şöyle devam etti:

“Doğumdan sonra 48 saat içinde hem beslenmeyi sağlamak hem de yarığı küçültüp dokuların yerine yerleştirilmesini kolaylaştırmak için aparey yapılır. Bu apareyin düzenli aralıklarla kontrol edilmesi gereklidir. Bebek en az 10 haftalık ve ağırlığı 5 kilogram olduğunda ameliyat yapılabilir. Genellikle 3-6 aylar arasında dudak ameliyatı, 12-18 aylarda damak ameliyatı yapılır.”

Dudak yarıklarının tedavisi farklı uzmanları bir araya getiriyor

Dudak damak yarıklarının tedavisi için farklı uzmanlık alanlarının beraber çalışması gerektiğini belirten Dr. Koçan, “Plastik ve rekonstrüktif cerrah, ortodontist, çocuk doktoru, çocuk diş hekimi ve konuşma terapisti dudak damak yarıklı bireylerin tedavi sürecine dahil oluyor.” dedi.

Bebeğin iyileşmesi sürecinde ebeveynlere de önerilerde bulunan Dr. Koçan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ameliyattan sonra beslenme biberon yerine kaşık ya da damlalıkla yapılmalıdır. Yara bölgesinin temiz olması enfeksiyon kontrolü için önemlidir. Beslenme sonrası ağız temizliği için bebeğe su verilebilir. Bebeğin elini ağzına sokup yara bölgesini tahriş etmesi engellenmelidir. İlk birkaç gün yara bölgesinde hafif kan sızıntısı olabilir. Aşırı kanama, ateş, idrarda azalma, deride buruşukluk, göz kürelerinde çökme gibi bulgular varsa sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.”