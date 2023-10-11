Pulmoner Rehabilitasyon Ünitesini, Antalya Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Yusuf Günay ve ekibi yerinde inceledi. Konu ile ilgili açıklama yapan Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli ALKÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Deniz Çelik, “Pulmoner rehabilitasyon (solunum terapisi) kronik solunum hastalarının fiziksel, emosyonel durumlarını düzeltmeyi ve sağlığı geliştirici kalıcı davranışları sağlamayı hedefleyen, hasta değerlendirmesini takiben bireysel olarak belirlenen egzersiz eğitimi, eğitim ve davranış değişikliği gibi yaklaşımları içeren kompleks bir rehabilitasyon programıdır. Bu programın öncelikli amacı kronik solunum sorunlu olgularda günlük yaşam aktivitelerindeki kısıtlılığın azaltılması, fonksiyonel kapasitenin mümkün olan en yüksek seviyeye çıkartılarak bireyin kendine yeter hale getirilmesi, bağımsızlaştırılmasıdır. Hasta değerlendirme, egzersiz eğitimi, hasta eğitimi, program yapılandırma, kazanımların korunması ve sürekliliği ise rehabilitasyon programının bileşenlerini oluşturmaktadır. Hastalar; göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, kalp damar cerrahisi, dahiliye, nöroloji, yoğun bakım uzmanları tarafından fizyoterapistin bulunduğu Pulmoner Rehabilitasyon Merkezine yönlendirilmektedir.” ifadelerini kullandı.

PULMONER REHABİLİTASYON ÜNİTESİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Pulmoner Rehabilitasyon Ünitesine kimlerin başvurabileceği hakkında bilgi veren Doç. Dr. Denize Çelik, “Pulmoner Rehabilitasyona kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), astım, bronşektazi, kistik fibrozis, göğüs kafesi hastalıkları, solunum problemi yaratan sinir-kas hastalıkları, akciğeri etkileyen bağ dokusu hastalıkları, akciğer nakli öncesi ve sonrasında veya akciğer cerrahisi öncesi-sonrasında, by pass ve Akciğer Ca preoperatif, yoğun bakım, ara yoğun bakım ve solunum problemleri olan hastalarımızı bu ünitemize yönlendirmekteyiz. Yeni bölümümüz vatandaşımıza ve ilimize hayırlı olsun.” diye konuştu.