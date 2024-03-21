Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanında Kalite Yönetim Koordinatörlüğü tarafından da bilimsel, kültürel, sanat ve spor faaliyetlerine yönelik idari hizmetler sunan birimlerde ve akademik birimlerde hizmet kalitesini en yüksek seviyeye çıkarmak için yoğun çalışmalar yürütüldü. ALKÜ; Kalite Yönetim Koordinatörlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, Uluslararası Standardizasyon Kuruluşunun (ISO) her 5 yılda bir standartları gözden geçirip ihtiyaçlar doğrultusunda revize ettiği ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ni almaya hak kazandı. Prof. Dr. Çetinsöz tarafından rektörlük makamında yapılan belge sunumuna Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Mehmet Akın ve Kalite Yönetim Koordinatörlüğü üyeleri katıldı.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: “ALKÜ KALİTE ÇİZGİSİNİ YÜKSELTEREK GELİŞİMİNİ SÜRDÜRECEK”

ALKÜ’nün tüm alanlardaki çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, belgenin alınmasıyla gurur duyduğunu söyledi. İSO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’yle birlikte ALKÜ’nün standartta belirtilen şekilde hizmet sunacağının taahhüdünü yerine getirdiğini söyleyen Rektör Türkdoğan, “ALKÜ, son yıllarda yaptığı proje ve bilimsel çalışmalarla tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bu büyüme ve gelişmemiz kalite çizgimizin yükselmesiyle daha hızlı olacak. Böyle önemli bir belgenin alınmasında emeği geçen başta Kalite Yönetim Koordinatörlüğüne ve tüm ALKÜ ailesine teşekkür ederim.” dedi.

PROF. DR. ÇETİNSÖZ, REKTÖR TÜRKDOĞAN’A BELGEYİ TAKDİM ETTİ

Belgeyi ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’a sunan Prof. Dr. Çetinsöz, belgenin sahibinin ALKÜ ailesi olduğunu söyledi. ALKÜ olarak gurur duyduklarını dile getiren Prof. Dr. Çetinsöz, “ALKÜ akademik ve idari birimlerinde yürütülen TS EN ISO 900-2015 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) akreditasyonuna sahip bağımsız bir değerlendirme kuruluşu tarafından değerlendirildi. TS EN ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Belgesi; kurum ve kuruluşların kalite anlayışının gelişmesi, kurum içi ve dışı iletişimin iyileştirilmesi ve tüm faaliyetlerin izlenmesi ve kontrolü noktasında uluslararası geçerliliğe sahip önemli bir sertifikadır. Üniversitemizin tüm idari ve akademik birimlerindeki yükseköğretim hizmetlerini kapsıyor. Bu belge, bağımsız denetleme kuruluşunun her yıl yapacağı değerlendirme ve incelemeler sonucunda birimlerin başarılı görülmesi halinde 3 yıl süreyle geçerli olacak.” dedi. Çetinsöz açıklamasının ardından belgeyi Rektör Türkdoğan’a takdim etti. Çetinsöz, başta Rektör Türkdoğan olmak üzere Kalite Yönetim Koordinatörlüğüne ve katkı sağlayan tüm çalışanlara teşekkür etti.