Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yaptığı açıklamada Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder'in sakatlıkları sebebiyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığını ve Rıdvan Yılmaz ile Oğuz Aydın'ın kadroya eklendiğini açıkladı. TFF'nin yaptığı açıklamada “Fenerbahçe’de forma giyen millî futbolcularımızdan Cengiz Ünder sağ kasık, Ferdi Kadıoğlu ise sağ baldır bölgesindeki sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Bu iki oyuncunun yerlerine İskoçya'nın Rangers ekibinde görev yapan Rıdvan Yılmaz ile Alanyaspor'dan Oğuz Aydın, A Millî Takım'ın kadrosuna dâhil edildi" denildi.

Alanyaspor resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada ise, ”Futbolcumuz Oğuz Aydın, A Milli Takımımızın 22 Mart'ta Macaristan ve 26 Mart'ta Avusturya ile deplasmanda oynayacağı özel maçların kadrosuna davet edildi. Ay-Yıldızlı formayı giyecek olan futbolcumuzu tebrik eder, Milli görevinde başarılar dileriz” diye açıklama yapıldı. Alanyaspor formasıyla bu sezon çıktığı 28 resmi maçta 8 gol 4 asistlik performans gösteren Oğuz, toplamda 2 bin 4 dakika forma giyme şansı elde etti. Ligdeki son golünü 30’uncu haftada Alanya’da oynanan Kayserispor maçında atan Oğuz, ilk kez milli takım forması giyme şansı elde etti.