Trendyol Süper Lig’de 28’inci maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Kasımpaşa ile Sivasspor arasında oynanacak haftanın açılış maçında Burak Şeker, Murat Altan ve Mert Bulut hakem üçlüsü görev yapacak.
Temsilcimiz Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak haftanın kapanış maçında ise düdük İstanbul bölgesi Süper Lig hakemi Volkan Bayarslan’da olacak. Oba Stadı’nda pazartesi günü saat 20.00’de oynanacak maçın yardımcı hakemleri Bilal Gölen ve Ogün Kamacı olurken, Turgut Doman dördüncü hakem olarak görev yapacak.
Alanyaspor, Volkan Bayarslan yönetiminde daha önce 15 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda Alanyaspor, 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Trabzonspor ise Volkan Bayarslan yönetiminde çıktığı 9 maçta, 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.
İŞTE TRENDYOL SÜPER LİG 28. HAFTA HAKEMLERİ
01 Mart Cuma
Kasımpaşa 20:00 Sivasspor Burak Şeker
02 Mart Cumartesi
Ankaragücü 13:30 İstanbulspor Muhammet Ali Metoğlu
Ç.Rizespor 16:00 Kayserispor Burak Pakkan
Hatayspor 19:00 Fenerbahçe Atilla Karaoğlan
03 Mart Pazar
Başakşehir 13:30 Samsunspor Abdullah Buğra Taşkınsoy
Pendikspor 13:30 Konyaspor Ümit Öztürk
Beşiktaş 19:00 Galatasaray Halil Umut Meler
04 Mart Pazartesi
Adana Demir 17:00 F.Karagümrük Murat Erdoğan
Antalyaspor 20:00 Gaziantep FK Direnç Tonusluoğlu
Alanyaspor 20:00 Trabzonspor Volkan Bayraslan