Trendyol Süper Lig’de 28’inci maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Kasımpaşa ile Sivasspor arasında oynanacak haftanın açılış maçında Burak Şeker, Murat Altan ve Mert Bulut hakem üçlüsü görev yapacak.

Temsilcimiz Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak haftanın kapanış maçında ise düdük İstanbul bölgesi Süper Lig hakemi Volkan Bayarslan’da olacak. Oba Stadı’nda pazartesi günü saat 20.00’de oynanacak maçın yardımcı hakemleri Bilal Gölen ve Ogün Kamacı olurken, Turgut Doman dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Alanyaspor, Volkan Bayarslan yönetiminde daha önce 15 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda Alanyaspor, 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Trabzonspor ise Volkan Bayarslan yönetiminde çıktığı 9 maçta, 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

İŞTE TRENDYOL SÜPER LİG 28. HAFTA HAKEMLERİ

01 Mart Cuma

Kasımpaşa 20:00 Sivasspor Burak Şeker

02 Mart Cumartesi

Ankaragücü 13:30 İstanbulspor Muhammet Ali Metoğlu

Ç.Rizespor 16:00 Kayserispor Burak Pakkan

Hatayspor 19:00 Fenerbahçe Atilla Karaoğlan

03 Mart Pazar

Başakşehir 13:30 Samsunspor Abdullah Buğra Taşkınsoy

Pendikspor 13:30 Konyaspor Ümit Öztürk

Beşiktaş 19:00 Galatasaray Halil Umut Meler

04 Mart Pazartesi

Adana Demir 17:00 F.Karagümrük Murat Erdoğan

Antalyaspor 20:00 Gaziantep FK Direnç Tonusluoğlu

Alanyaspor 20:00 Trabzonspor Volkan Bayraslan