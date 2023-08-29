Olay, bugün sabah saatlerinde Alanya’nın Seki Mahallesi D400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Gazipaşa istikametinden Alanya istikametine doğru ilerleyen 46 AGP 043 plakalı tır sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak devrildi. Devrilen tır, trafiği bir süreliğine engelledi. Yoldan geçen vatandaşlar durumu bir yandan şaşkınlıkla izlerken bir yandan da telefonları ile kayda aldılar.