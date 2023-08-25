Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 18-25 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılan uygulamalarda sürücülere ceza yağdı. Sadece ceza ile kalınmayıp trafikte seyire uygun olmayan araçlar da trafikten men edildi. İşte o rapor
📌3.707 Araç, kontrol edilmiş,
📌679 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanmış
📌1.226.480 TL cezai işlem uygulanmış
📌56 araç trafikten men edilmiş
📌582 Motosiklet kontrol edilmiş,
📌889 motosiklet ve sürücüsüne cezai işlem uygulanmış,
📌Sürücülere 1.435.744 TL cezai işlem uygulanmış,
📌35 motosiklet trafikten men edilmiştir.