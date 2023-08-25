Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 18-25 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılan uygulamalarda sürücülere ceza yağdı. Sadece ceza ile kalınmayıp trafikte seyire uygun olmayan araçlar da trafikten men edildi. İşte o rapor

📌3.707 Araç, kontrol edilmiş,

📌679 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanmış

📌1.226.480 TL cezai işlem uygulanmış

📌56 araç trafikten men edilmiş

📌582 Motosiklet kontrol edilmiş,

📌889 motosiklet ve sürücüsüne cezai işlem uygulanmış,

📌Sürücülere 1.435.744 TL cezai işlem uygulanmış,

📌35 motosiklet trafikten men edilmiştir.

