Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen karar duruşmasına Alanya L Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu yargılanan sanık G.E. SEGBİS'le katılırken, sanık ve mağdur avukatları da duruşmada hazır bulundular.

SANIK:BANA 3 KİŞİ SALDIRDI,KENDİMİ KORUDUM

Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, sanık G.E'ye "Adam Öldürmeye Teşebbüs suçundan cezalandırılacaksın, ne söyleyeceksin" diye sorması üzerine sanık, "Bana kavgada 3 kişi saldırdı. Kendimi korumak için bıçak kullandım" diyerek savunma yaptı.

HAFİFLETİCİ CEZA İNDİRİMİ UYGULANDI

Mahkeme heyeti kavgada U.T'yi göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayan tutuklu sanık G.E'ye önce 7 yıl 6 ay hapis cezası verirken, hafifletici sebeplerden dolayı ceza indirimi yapılarak 3 yıl 9 ay hapis ve 1800 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.