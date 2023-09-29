Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kültürel değerli korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmak adına yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Alanya Belediyesi, ALKÜ ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde başlatılan ‘Su Kabağı Teraryum Projesi” hayata geçirildi.

Alanya Belediyesi Aile Kadın Destek ve Engelli Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen atölye çalışmasıyla eğitimlerini tamamlayan 15 kişilik grubun sertifikaları verildi. Törene Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Proje koordinatörü ALKÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Davut Karaman, Muş Halk Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Usta Öğretici Emine Karakuş ve ekibi ile Alanya Belediyesi, Cezaevi ve Milli Eğitime bağlı eğitmenler ve kursiyerler katıldı.

A’DAN Z’YE HER ŞEY EĞİTMENLERE AKTARILDI

Alanya Belediyesi tarafından verilen 5 günlük eğitimler kapsamında kursiyerlere su kabağı kesimi, kabak içi temizliği, kabakların içine Alanya’ya özgü yöresel minyatür çalışmaları ile ilgili teorik ve uygulamalı bilgiler verildi.

KARAMAN: “ÖZGÜN TASARIMLARIN SU KABAĞINDA HAYAT BULMASINI SAĞLADIK”

Sertifika töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren ALKÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Davut Karaman yaptığı açıklamada; “Alanya’daki mevcut su kabağı çalışmalarını daha farklı hale getirerek yeni bir ürün konseptinin ortaya çıkarılması ve Alanya’ya yeni bir katma değer kazandırmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. Projemiz kapsamında su kabağından yapılan Alanya temalı sanat eserleri ile Alanya ipek kozasından elde edilen iplik ve kumaşlardan yararlanarak, Alanya yörük kültürü yaşam tarzını ele alarak kültürel mirasımızı yansıtan ve Alanya’nın simgesi olan unsurların minyatür sanatı ile birleştirilerek su kabağında özgün tasarımlarla hayat bulmasını sağladık. Projenin hayata geçmesini sağlayan Alanya Belediyesi’ne, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, eğitim konusunda destek sağlayan Emine hocam ve ekibine, özverili ve gönüllü olarak projeye katılan kursiyerlerimize çok teşekkür ediyorum.” dedi.

YILMAZ: “SU KABAĞININ BÜRÜNDÜĞÜ GÜZELLİĞİ GÖRMEK MUTLULUK VERİCİ”

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ise yaptığı konuşmada su kabağının serüveni ile ilgili bilgiler verirken şunları söyledi; “Termos olarak kullanılan su kabağının bugün burada yapılan bu işlemle büründüğü güzelliği görmek mutluluk verici. Emeğe dönüşerek muhteşem güzellikler ortaya çıkmış. Projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.”

YÜCEL: “SU KABAĞINA BİR GÜZELLİK BİR RENKLİLİK KATTINIZ”

“Her yörenin kendine göre değerleri var.” diyerek sözlerine başlayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; “Muş’ta da bizim değerimiz olan su kabağı aynı ilgiyi görmüş ve burada ortak bir emekle bu güzel proje ortaya çıktı. Hem oradaki hocalarımıza hem de Alanya’mızdaki hocalarımıza ve emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyorum. Su kabağımıza bir güzellik, bir renklilik kattınız. Bu değerlerin yaşatılması için cani gönülden her zaman destek verdik ve destek vermeye de devam edeceğiz.” dedi.

Konuşmaların ardından hem kursiyerlere hem de usta öğreticilere sertifika ve çeşitli hediyeler takdim edilirken Muş’tan gelen usta öğreticiler, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e tiftik kılından yapılmış birisinin üzerinde Osmanlı Turası ve kendisinin ismi yazan diğerinin üzerinde ise Türk Bayrağı işlemeli 2 güzel eser hediye etti.