Rekreasyon Çalışmaları ve Araştırmaları Derneği (REKÇAD) tarafından 16-19 Mayıs tarihleri arasında “Gerçek Dünyadan Sanal Dünyaya” temasıyla düzenlenen “5. Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi” Antalya Manavgat Club Calimera Serra Palace Otel’de gerçekleştirildi. Spor Bakanlığı, TÜBİTAK, Herkes için Spor Federasyonu, EBSCO ve ALKÜ’nün katkılarıyla gerçekleştirilen 5. Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi’ne yaklaşık 60 farklı üniversite/kurumdan farklı disiplinlerden 300’ün üzerinde bilim insanı, 175 bildiri ile katılım sağladı.

KONGREYE PROTOKOL YİNE BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Kongreye ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Etkinlikleri Daire Başkanı ve Türkiye Badminton Federasyon Başkanı Ercan Yıldız, Rekreasyon Çalışmaları ve Araştırmaları Derneği (REKÇAD) Başkanı Prof. Dr. Bülent Gürbüz, ALKÜ Spor Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş, Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, HİS Federasyon Genel Sekreteri Osman Gülen, Genel Koordinatörü Doç. Dr. Muhammet İrfan Kurudirek, Tureks Uluslararası Fuarcılık Genel Koordinatörü Zafer Aslan ve çeşitli üniversitelerden dekan ve müdürler katıldı.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: “BAŞARI GRAFİĞİ YÜKSEK SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YÖNETİMİNİ YÜREKTEN KUTLUYORUM”

Bilimsel çalışmalarının yanı sıra 14-19 Mayıs tarihleri arasında üniversitede düzenlenen ALKÜ Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenliği’ne ve ilçede düzenlenen diğer etkinliklere de Spor Bilimleri Fakültesinin akademik personel ve gönüllü öğrencileriyle büyük destek verdiğini ifade eden Rektör Türkdoğan, “Her yıl üniversitemizin iş birliği ile gerçekleştirilen 5. Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi'ne katıldım. Bu organizasyona katılmaktan büyük keyif aldım ve etkinliğin her anını büyük bir heyecanla takip ettim. Özellikle Spor Bilimleri Fakültemizin kongredeki etkin ve başarılı rolü beni gururlandırdı. Bu büyük organizasyonda üstün başarı sergileyen ve fakültemizi en iyi şekilde temsil eden ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi yönetimini yürekten kutlarım.” şeklinde konuştu.

BAŞKAN GÜRBÜZ’DEN TEŞKKÜR

5. Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi’nin açılış törenine REKÇAD Onursal Başkanı Dr. Ümit Kesim çevrim içi katılım sağladı. Kongrenin kalitesinin ve buna istinaden katılım talebinin de her geçen yıl başarılı bir şekilde artış gösterdiğini ifade eden REKÇAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bülent Gürbüz; “Herkes için Spor Federasyonu, TÜBİTAK, EBSCO ve ALKÜ ailesi başta olmak üzere destek veren davetli misafirlerimiz, bakanlık ve sektör temsilcilerine çok teşekkür eder, başarılı ve eğlenceli bir kongre geçirmenizi temenni ederim.” dedi.

DEKAN GÜNGÖRMÜŞ: “ÜNİVERSİTEMİZİN DESTEĞİ, AKADEMİSYENLERİMİZİ VE ÖĞRENCİLERİMİZİ CESARETLENDİRDİ”

Kongre Organizasyon Kurulunda görev alan Dekan Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş, “Öğretim üyelerimiz, lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz bu yıl 10 sözlü sunum ile katılım göstererek kongreye destek sağladı. Alanında öncü olan uluslararası düzeydeki kongremizde 4 lisans öğrencimizin bildiri sunumları, alan uzmanlarıyla 4 günlük etkileşimi, diğer sunum ve davetli konuşmalarını ilgiyle takip etmeleri bizi ziyadesiyle mutlu etti ve diğer arkadaşlarına da motivasyon kaynağı oldu. Rektörümüz; kongre öncesi, açılışı ve bitimine kadar desteğini ve ilgisini hiç eksik etmeden heyecanla takip etti. Verdiği katkıdan ötürü teşekkür eder, saygılarımı sunarım.” dedi.

DÜNYANIN ÖNDE GELEN İSİMLERİ KATILDI

Rekreasyon ve Spor Yönetimi alanında dünyanın önde gelen akademisyenleri Dr. Jennifer Piatt “Recreational Therapy across cultures: New frontiers”, Dr. Thomas D. Raedeke “Motivating Physical Activity Participation Across the Lifespan: Adults, Youth with Obesity, and Athletes”, Dr. William D. Ramos “Aquatic Engagement and Drowning Prevention Through Recreational Service Delivery” ve Dr. Michael S. Willett’in “Incentive-Based Budgeting Revenue Allocation Strategies Framework to Enhance Equal Opportunities and Access to Sport” konu başlıklarıyla davetli konuşmacı olarak katıldığı ve simultane çevirilerinin Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Elvan Deniz Yumuk tarafından yapıldığı panel oturumlarına genç araştırmacılar yoğun bir şekilde katılım gösterdi.

KONGREDE 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLANDI

Kongrenin kapanışı 19 Mayıs tarihine denk geldiği için kapanış öncesi katılımcılar; kırmızı beyaz giysi ve Türk bayrakları eşliğinde otelde uzun bir kortej yürüyüşü yaparak otel misafirlerinin yoğun ilgisi ve desteğiyle salona geçti ve marşlar eşliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladılar. Rekreasyon ve spor yönetimi alanında en iyi sunum ve çalışmalara ödül takdimleri yapıldı ve sonrasında Başkan Gürbüz, kongrenin başarılı bir şekilde sonlandığını ifade etti; katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara ayrı ayrı teşekkür ederek kapanış yapıldı.