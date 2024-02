Alanya Belediye Başkanlığı için 3. kez kolları sıvayan ve çalışmalarına başlayan Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, baba ocağı Kestel’de verdiği seçim startının ardından hafta sonunda Alanya’nın kırsal mahallelerinden Şıhlar, Yaylakonak, Karapınar ve Gözüküçüklü mahallerini ziyaret etti. Ziyarette Başkan Yücel’e Cumhur İttifakı’nın ortağı AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şerani Tavlı, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Belediye Meclis Üyeleri, mahalle başkanları, partililer ve Cumhur İttifakına gönül vermiş destekçiler eşlik etti. Her gittiği mahallede yüzlerce vatandaş tarafından sevgi ve heyecanla karşılanan Başkan Yücel, kendisine gösterilen destekten dolayı herkese teşekkür etti.



“DÜNYANIN EN GÜVENLİ VE HUZURLU ŞEHRİYİZ”

Görev süresi boyunca kendisine gösterilen teveccühe layık olmaya çalıştığını, bundan sonra da bu uğurda çalışmalarına devam edeceğini söyleyen Başkan Yücel, “İslam dünyasının umudu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türk dünyasının hamisi Türkmen Beyimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin olurlarıyla bu kadim memleket, bu dünya başkenti Alanya’mıza hizmet için tekrar yola çıktım. Sizlerin teveccühü ile 2 dönem Kestel’de 2 dönem de Alanya’da başkanlık yaptım. Hep birlikte Alanya’yı dünyanın en huzurlu, en güvenli, en mutlu, en yaşanabilir, en sürdürülebilir kent yapmak için gün be gün çalıştık. Yine sizlerin desteği ve inancıyla çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah sizlerin destekleriyle Alanya’da şahsım, Antalya’da da Cumhur İttifakı adayımız Hakan Tütüncü altın çağın başlangıcı olacak. Bir oyu, şahsıma bir oyu Hakan başkanıma sizlerden istiyorum. Sizlerin destek ve duası ile bu memlekete değer katacağız” dedi.



BAŞKAN YÜCEL’E ŞIHLAR’DA COŞKULU KARŞILAMA

Ziyaretlere Şıhlar Mahallesi ile başlayan Başkan Yücel, vatandaşlarla kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Yücel, “Bir ucu Manavgat’a, bir ucu Gazipaşa’ya dayanan kentimizde bahane üretmeden, aciziyet yaratmadan 10 yıl boyunca hizmet ürettik. Hizmet almayan mahalle bırakmadık. Görevde bulunduğumuz bu 10 yıl içerisinde Şıhlar’da birçok alanda hizmet verdik. Mahallemizi parke ve kaldırım çalışmalarıyla güzelleştirdik. Şıhlar Mahallemizi ihtiyacı olan tüm hizmetlerle buluşturduk. Camilerimizin tadilatını yaptık. Şu anda mahallemizin su sorunu olduğunun farkındayız. Biz hiçbir zaman şikayet etmedik, bahaneler uydurup vatandaşı hizmetsiz bırakmadık. ASAT inatla son 5 yıldır Alanya’nın varlığını yok sayıyor. Biz onlara rağmen her sorunu çözmek için elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi Alanya kadar Antalya’nın da önemini gördük. Antalya için altın çağı başlatacak, Kepez’in mimarı Hakan Tütüncü Başkanımız bu kutlu yolda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mücadele ediyor. Sizlerden isteğimiz Alanya’da bu kardeşinize Antalya’da da Hakan Tütüncü’ye sahip çıkmanız ve Alanya’mızı yeniden hak ettiği hizmetlerle buluşturmanız. Alanya Belediyesi güzel işler yapıyor, örnek belediyecilik sergiliyor. Bu değeri kaybetmeyelim” diye konuştu.



“KIRSALDAN MERKEZE GÖÇÜ TERSİNE ÇEVİRDİK”

Şıhlar Mahallesi’nin ardından Yaylakonak Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Yücel, Yaylakonak Mahallemiz hak ettiği, ihtiyaç duyduğu her hizmeti misliyle aldı. Bugüne kadar sosyal ihtiyaçlardan alt ve üst yapı ihtiyaçlarına kadar her hizmeti getirdik. 15 kilometre asfalt yaptık. Öyle hizmetleri kazandırdık ki Türkiye’nin her yerinde kırsaldan merkeze göç varken Alanya son 10 yılda Türkiye’de en fazla merkezden kırsala göç veren yer oldu. İnsanlar merkezde bulduğu hizmetin hepsini artık kırsalda da bulabiliyor. Bizim değerlerimiz, örf ve adetlerimiz çok önemlidir. Biz atalarımızın açtığı bu yolda gidiyoruz. Gitmeye de devam edeceğiz. Biz yaylalara geldiğimizde kendimizi buluyoruz. Şu 10 yılda hiçbir şey yapmadıysak bile yaylalarımıza çok şey yaptık, kıymetini gösterdik. İnşallah vatandaşlarımız da bizlere kıymet verir, bizlere sahip çıkar. En kıymetli iş, Allah rızası için yapılan iştir, Allah rızası için hizmet etmektir. Biz bu uğurda var gücümüzle çalıştık. Halka hizmeti hakka hizmet bildik. Gecemizi gündüzümüze katarak bu şehre hizmeti amaç edindik. Bugüne kadar olduğu gibi bu günden sonra da bu uğurda çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



“10 YIL BİZİ BU GÖREVE LAYIK GÖRDÜNÜZ 5 YILA DAHA TALİBİM”

Yaylakonak Mahallesi’nin akabinde Karapınar Mahallesi’ne giden ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Yücel, 10 yıldır memlekete kazandırdığı hizmetlerin verdiği güven ile bugün yeniden hizmete talip olduğunu söyledi. Başkan Yücel, “Alanya çok kadirşinas bir millet. Biz üzerine ne koyabiliriz ona çalışıyoruz. 2014 yılında devreye giren Büyükşehir Yasasından bu yana Alanya’nın hizmet alanı büyüdü. 28 ilden büyük bir ilçe olduk. O günden bu yana bizi desteklediniz. Güç, kuvvet verdiniz. Bu şehrin 10 yıllık görevine bizi layık gördünüz. İlla ki eksiğimiz vardır, öneriniz, tenkitiniz vardır. Elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Biz tecrübemiz ve birikimimiz ile yeniden bu göreve talip olduk. Her şeyi Allah rızası için, Allah korkusuyla yapıyoruz. Bu 10 yılda bu hizmetlerimiz bizim için bir aynadır. Allah’ın izni, sizlerin teveccühü ile sizin karşınızdayım” dedi.



“BÜYÜKŞEHİRİN SORUMSUZLUĞUNUN SORUMLUSU OLDUK”

“Merkez ilçelerde hizmet kolaydır, yaylası, köyü yoktur” diyen Başkan Yücel, “Bizim merkezde, köyde, beldelerde ve de yaylalarda evlerimiz vardır. Burada yaylalar sahil kenarından daha değerlidir. Karapınar Mahallemiz bir mahalle ama yayla havasındadır. Başköy ile birlikte en uzak mahallelerimizden birisi. Biz köylüyü kentliyi birleştirerek; eğitimde, sağlıkta, sanatta, sporda her şeyde var olmaya, hizmet etmeye çalıştık. Bu doğrultuda da çalışıyoruz. Adamı olanın değil hak edenin çalıştığı bir kurumsal yapı kurduk. Ama görüyorsunuz ki memlekette her şey algıyla yürütülüyor. Biz yaptıklarımızı anlatamadık, millet yapmadıklarını algıyla anlatıyor. Büyükşehirin Alanya’daki tüm sorumsuzluklarının sorumlusu olduk. Bizim gelirlerimizin tümünü Antalya aldı biz Antalya’dan hizmet alamadık. Yine de yılmadık, görev yetkimizde olmasa da var gücümüzle her işe yetişmeye çalıştık. Karapınar yapılan bu hizmetlerle herkesin imrendiği bir mahalle haline geldi” diye konuştu.



“ANTALYA’DA TÜTÜNCÜ İLE GÜÇ KAZANACAĞIZ”

Gittiği her mahallede vatandaşların ilgi ve teveccühü ile karşılaşan Başkan Yücel’i Gözüküçüklü Mahallesi’nde de büyük bir kalabalık karşıladı. Yağmura rağmen alanı dolduran vatandaşlar Yücel’in konuşmasını ilgiyle takip etti. Başkan Yücel, bölgeye kazandırdığı hizmet ve yatırımlara değindi. Başkan Yücel, “Biz hizmet alanımızda yer alan tüm mahallelerimizi şahlandırmaya, en iyi, en kaliteli hizmeti getirmeye gayret ediyoruz. Görev süremiz boyunca Gözüküçüklü Mahallemize sıcak asfalt konforunu getirdik. 25 kilometre sıcak asfalt döktük. Çocuk parkları yapıyoruz. Sosyal alanları hayata geçiriyoruz. Belediyeden 20-30 yıl önce yol, su beklenirdi. Şimdi eğitimden sanata, spordan sağlığa her beklentiyi karşılamak zorundayız. Vatandaşlarımız bizden artık yurtlar istiyor, kreşler istiyor, kütüphaneler istiyor, spor salonları istiyor. Biz bu vizyon ve misyonu yakalayamasaydık zaten buralarda olmazdık. Bugüne kadar da bizi bu görevlere getirmezdiniz. Şimdi yine aynı vizyon ve misyon ile karşınızdayız. İnşallah sizlerin destekleriyle Antalya’yı da işinin ehli, Antalya’nın ve Alanya’nın altın çağını aralayacak olan Hakan Tütüncü’ye emanet edip, Alanya’mızı en iyi hizmetlerle buluşturacağız. Cumhur İttifakı ile Antalya kazanacak, Alanya kazanacak, Türkiye kazanacak” dedi.