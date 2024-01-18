Kaza, saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi Gazi Bulvarı araç üstgeçidinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, havalimanı istikametinden şehir merkezine doğru hareket halinde bulunan Hasan Okan Çıtır kontrolündeki Toyota marka 34 GDJ 820 plakalı otomobille, Sadık Devir kontrolünde bulunan 07 BDJ 985 plakalı otomobil çarpıştı. Kazaya araçların kontrolünü kaybetmesinin ardından Mehmet Ateş idaresindeki Opel marka 45 FV 030 hafif ticari araç ile Alanya’dan Antalya otogarına gitmekte olan Muammer Mutlu idaresindeki 07 ZG 229 plakalı Temsa marka şehirlerarası otobüs de karıştı. Kazada bir hafif ticari araç adeta kullanılamaz hale geldi. Bir başka otomobil ise yan durdu.

Sürücülerin destek vermesiyle güvenli şeride alındı

İhbarın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde kontrol edilen sürücülerin ve yolcuların yara almadığı tespit edildi. Bulvar üzerinde trafik akışı bir sure kontrollü sağlandı. Polis ekipleri muhtemel bir kazaya karşı önlem aldı. Kazada yan dönen otomobil kazaya karışan araçların sürücülerin destek vermesiyle güvenli şeride alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)