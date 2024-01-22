Kaza, Oba Mahallesi Hayri Doğan Caddesi’nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 07 ARP 070 plakalı Honda marka motosiklet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Motosiklet yaklaşık 5 metre sürüklenerek park halinde duran 07 HLM 065 plakalı Volkswagen plakalı otomobilin altına girdi. Kaza sonucunda motosiklette maddi hasar oluşurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA