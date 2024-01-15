Olay, saat 16.30 sıralarında Alanya Okurcalar Mahallesi sahilinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iş aramak için Adana’dan Alanya’ya gelen Mahmut Toncu ve arkadaşı sahilde bir süre alkol aldı. Daha sonra gitmek için ayağa kalkan Mahmut Toncu, çantasını almak isterken dengesini kaybedip 7 metre yükseklikten kayalık alana düştü. Arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan şahıs, hastaneye kaldırıldı.



Sağlık ekiplerine yardıma koşan Okurcular Muz Spor Başkanı Hasan Hüseyin Azak, “Ben de maçtan geliyordum, sağlık ekiplerini gördüm. Onlara yardım ederek yukarı çıkardık” dedi.



Alanya’ya iş bakmaya geldiklerini belirten Mahmut Toncu’nun arkadaşı ise, ”Adana’dan buraya iş bakmaya geldik, Adana’da yaşıyoruz. Çantayı sırtına alırken dengesini kaybetti” diye konuştu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)