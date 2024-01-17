Olay, Güllerpınarı Mahallesi Çatalca sokakta yer alan binada yaşandı. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs, bilinmeyen bir nedenle 3 katlı bir binanın çatı katına çıkarak intihara kalkıştı. Çatıdaki gencin durumunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve polis ekipleri binanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Bu sırada bölgedeki vatandaşlar olayı endişeli gözlerle seyretti, bazı vatandaşların o anları telefonla kayıt altına aldığı görüldü. Polis şahsın yanına giderek intihardan vazgeçirmeye çalıştı. Polislerin uğraşları sonuç vermeyince durumu öğrenen şahsın ailesi olay yerine geldi. Ailesi şahsın yanına çıkıp yaklaşık 5 dakikalık ikna çabasının ardından şahıs güvenli bölgeye alındı.

Polis ekipleri eşliğinde binadan aşağıya indirilen şahıs ambulansa bindirilerek sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Şahsın hastanedeki kontrolünün ardından Cumhuriyet Polis Merkezi’ne götürüldüğü öğrenildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)