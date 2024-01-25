Olay, Alanya’nın Toslak Mahallesi’nde meydana geldi. A.U. (46) iddiaya göre girdiği bir anlık bunalım sonucunda kendini evinin önünde bulunan serada iple astı. Uysal’ı o halde gören ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde A.U.^nın hayatını kaybettiğini belirledi. Uysal’ın cansız bedeni savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu’na kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.