Alanya’da Türk Bayrağını Bıçakla Kesen Şahıs Yakayı Ele Verdi Alanya’da Türk Bayrağını Bıçakla Kesen Şahıs Yakayı Ele Verdi

Olay, Alanya’nın Toslak Mahallesi’nde meydana geldi. A.U. (46) iddiaya göre girdiği bir anlık bunalım sonucunda kendini evinin önünde bulunan serada iple astı. Uysal’ı o halde gören ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine  jandarma ve ambulans sevk edildi.  Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde A.U.^nın hayatını kaybettiğini belirledi. Uysal’ın cansız bedeni savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu’na kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.