♈ Koç Burcu - 'Liderlik Seninle'

Aşk: Geçmişte kalan bir konu yeniden ortaya çıkabilir ama bu kez duygusal olarak çok daha güçlüsün.

Kariyer: Projelerde öne çıkıyor, yönlendirici rol alıyorsun.

Para: Beklenmedik kazanç kapısı açılabilir.

♉ Boğa Burcu - 'Ev ve Aile Temaları Ön Planda'

Aşk: Sakin ama net kararlar veriyorsun.

Kariyer: Detay gerektiren işler yoluna giriyor.

Para: Küçük ama rahatlatıcı bir gelişme görülebilir.

♊ İkizler Burcu - 'Zihinsel Hız Zirvede'

Aşk: Yeni biriyle tanışma ihtimali yüksek.

Kariyer: Fikirlerin ilgi görüyor ancak iletişim kazalarına dikkat.

Para: Harcamalar kontrol altında tutulmalı.

♋ Yengeç Burcu - 'Sezgiler Seni Doğruya Götürüyor'

Aşk: Romantik bir sürpriz kapıda.

Kariyer: Sorun yaratan bir konu nihayet çözülüyor.

Para: Sezgisel bir fırsat yakalayabilirsin.

♌ Aslan Burcu - 'Spotlar Üzerinde'

Aşk: Partnerinle daha açık konuşuyorsun.

Kariyer: Başarın dikkat çekiyor, takdir topluyorsun.

Para: Ek gelir veya yeni teklif olabilir.

♍ Başak Burcu - 'Düzen ve Netlik Geliyor'

Aşk: Net kararlar alıyorsun.

Kariyer: Bürokratik işler kolaylaşıyor.

Para: Temkinli ilerleme dönemi.

♎ Terazi Burcu - 'İlişkilerde Denge Arayışı'

Aşk: Duygularını açmak seni rahatlatacak.

Kariyer: Yeni bir ortaklık veya teklif gündeme gelebilir.

Para: Dengeli seyrediyor.

♏ Akrep Burcu - 'Gerçekler Ortaya Çıkıyor'

Aşk: Yoğun duygusal bir yakınlaşma olabilir.

Kariyer: Stratejik düşünmek seni öne çıkaracak.

Para: Birikim odaklı ilerleme var.

♐ Yay Burcu - 'Yeni Başlangıçlara Açık Hafta'

Aşk: Yolculuk temalı bir tanışma olabilir.

Kariyer: Yaratıcı projelerde ilerleme var.

Para: Harcamalarda dikkatli olmalısın.

♑ Oğlak Burcu - 'Emekler Karşılık Buluyor'

Aşk: Kırgınlıklar çözüme kavuşuyor.

Kariyer: Takdir ve ödüller gündemde.

Para: Düzenli artış devam ediyor.

♒ Kova Burcu - 'Hedefler Netleşiyor'

Aşk: Sürpriz bir mesaj veya buluşma olabilir.

Kariyer: Yeni fikirler heyecan veriyor.

Para: Planlı ilerlemek önemli.

♓ Balık Burcu - 'Yaratıcılık Zirveye Çıkıyor'

Aşk: Duygular daha derinleşiyor.

Kariyer: Sanatsal işler yüksek verimlilik vaat ediyor.

Para: Şanslı bir gün haftanın ortasında beliriyor.