♈ Koç Burcu - 'Liderlik Seninle'
Aşk: Geçmişte kalan bir konu yeniden ortaya çıkabilir ama bu kez duygusal olarak çok daha güçlüsün.
Kariyer: Projelerde öne çıkıyor, yönlendirici rol alıyorsun.
Para: Beklenmedik kazanç kapısı açılabilir.
♉ Boğa Burcu - 'Ev ve Aile Temaları Ön Planda'
Aşk: Sakin ama net kararlar veriyorsun.
Kariyer: Detay gerektiren işler yoluna giriyor.
Para: Küçük ama rahatlatıcı bir gelişme görülebilir.
♊ İkizler Burcu - 'Zihinsel Hız Zirvede'
Aşk: Yeni biriyle tanışma ihtimali yüksek.
Kariyer: Fikirlerin ilgi görüyor ancak iletişim kazalarına dikkat.
Para: Harcamalar kontrol altında tutulmalı.
♋ Yengeç Burcu - 'Sezgiler Seni Doğruya Götürüyor'
Aşk: Romantik bir sürpriz kapıda.
Kariyer: Sorun yaratan bir konu nihayet çözülüyor.
Para: Sezgisel bir fırsat yakalayabilirsin.
♌ Aslan Burcu - 'Spotlar Üzerinde'
Aşk: Partnerinle daha açık konuşuyorsun.
Kariyer: Başarın dikkat çekiyor, takdir topluyorsun.
Para: Ek gelir veya yeni teklif olabilir.
♍ Başak Burcu - 'Düzen ve Netlik Geliyor'
Aşk: Net kararlar alıyorsun.
Kariyer: Bürokratik işler kolaylaşıyor.
Para: Temkinli ilerleme dönemi.
♎ Terazi Burcu - 'İlişkilerde Denge Arayışı'
Aşk: Duygularını açmak seni rahatlatacak.
Kariyer: Yeni bir ortaklık veya teklif gündeme gelebilir.
Para: Dengeli seyrediyor.
♏ Akrep Burcu - 'Gerçekler Ortaya Çıkıyor'
Aşk: Yoğun duygusal bir yakınlaşma olabilir.
Kariyer: Stratejik düşünmek seni öne çıkaracak.
Para: Birikim odaklı ilerleme var.
♐ Yay Burcu - 'Yeni Başlangıçlara Açık Hafta'
Aşk: Yolculuk temalı bir tanışma olabilir.
Kariyer: Yaratıcı projelerde ilerleme var.
Para: Harcamalarda dikkatli olmalısın.
♑ Oğlak Burcu - 'Emekler Karşılık Buluyor'
Aşk: Kırgınlıklar çözüme kavuşuyor.
Kariyer: Takdir ve ödüller gündemde.
Para: Düzenli artış devam ediyor.
♒ Kova Burcu - 'Hedefler Netleşiyor'
Aşk: Sürpriz bir mesaj veya buluşma olabilir.
Kariyer: Yeni fikirler heyecan veriyor.
Para: Planlı ilerlemek önemli.
♓ Balık Burcu - 'Yaratıcılık Zirveye Çıkıyor'
Aşk: Duygular daha derinleşiyor.
Kariyer: Sanatsal işler yüksek verimlilik vaat ediyor.
Para: Şanslı bir gün haftanın ortasında beliriyor.