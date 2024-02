Formülün geliştiricisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı bilimsel çalışmanın detaylarını şöyle aktardı: “50 farklı merkezde, toplamda 10 bin alerjik rinit hastası ile gerçekleştirilen bilimsel çalışmada, Anadolu propolisli burun spreyinin yaşam kalitesini iyileştirdiği ve uygulama sonrasında toplam semptom ve klinik muayene skorlarında istatistiksel olarak anlamlı bir azalma gözlendiği bulgularına varılmıştır. Bilimsel çalışmamız, “Effects of Anatolian Propolis and Hypertonic Saline Combination Nasal Spray on Allergic Rhinitis Symptoms: Prospective, Multicenter Study” başlığı ile Ear, Nose & Throat Journal tarafından yayına kabul edilmiştir.”

Samancı, Efficacy and Toxicity of Anatolian Propolis on Healthy Nasal Epithelial Cells başlıklı bilimsel çalışmada da burun spreyinin nazal hücrelere topikal uygulanmasının etkileri incelendiğini burun epitel hücrelerinde etkisi ve güvenilirliği tespit edildiğini aktardı.

Propolisin arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı tamamen doğal bir arı ürünü olduğuna dikkati çeken Samancı, kovandaki sterilizasyon ve çatlakların sıvanması amacıyla kullanılan bu maddenin, antiviral, antimikrobiyal, antibakteriyel ve antifungal özelliğe sahip olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA