Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de yaşam süresi en kısa olan şehirleri açıkladı. Listenin başını Kilis çekiyor. Açıklanan verilere göre Türkiye'de yaşam süresi, erkeklerde 75.3, kadınlarda 80.7 ve toplamda 78.0. oldu.

İşte o liste?

1- KİLİS

Erkek: 72.3

Kadın: 77.6

Genel Ortalama: 75

2- VAN

Erkek: 73.2

Kadın: 78.0

Genel Ortalama: 75,6

3- AĞRI

Erkek: 73.7

Kadın: 77.5

Genel Ortalama: 75.6

4- ARDAHAN

​Erkek: 73.5

Kadın: 79.9

Genel Ortalama: 79.9

5- GAZİANTEP

Erkek: 76.7

Kadın: 79.5

Genel Ortalama: 76.7

6- KÜTAHYA

Erkek: 74.6

Kadın: 79.2

Genel Ortalama: 76.9

7- AFYONKARAHİSAR

Erkek: 74.6

Kadın: 79.4

Genel Ortalama: 77

8- KIRIKKALE

Erkek: 74.6

Kadın: 79.6

Genel Ortalama: 77.1

9- TEKİRDAĞ

Erkek: 74.4

Kadın: 80

Genel Ortalama: 77.1

10- KIRKLARELİ

Erkek: 74.6

Kadın: 79.2

Genel Ortalama: 76.9

