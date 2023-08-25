Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de yaşam süresi en kısa olan şehirleri açıkladı. Listenin başını Kilis çekiyor. Açıklanan verilere göre Türkiye'de yaşam süresi, erkeklerde 75.3, kadınlarda 80.7 ve toplamda 78.0. oldu.
İşte o liste?
1- KİLİS
Erkek: 72.3
Kadın: 77.6
Genel Ortalama: 75
2- VAN
Erkek: 73.2
Kadın: 78.0
Genel Ortalama: 75,6
3- AĞRI
Erkek: 73.7
Kadın: 77.5
Genel Ortalama: 75.6
4- ARDAHAN
Erkek: 73.5
Kadın: 79.9
Genel Ortalama: 79.9
5- GAZİANTEP
Erkek: 76.7
Kadın: 79.5
Genel Ortalama: 76.7
6- KÜTAHYA
Erkek: 74.6
Kadın: 79.2
Genel Ortalama: 76.9
7- AFYONKARAHİSAR
Erkek: 74.6
Kadın: 79.4
Genel Ortalama: 77
8- KIRIKKALE
Erkek: 74.6
Kadın: 79.6
Genel Ortalama: 77.1
9- TEKİRDAĞ
Erkek: 74.4
Kadın: 80
Genel Ortalama: 77.1
10- KIRKLARELİ
Erkek: 74.6
Kadın: 79.2
Genel Ortalama: 76.9