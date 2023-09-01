15 Nisan'da başlayan denizlerde av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Yasağın bitmesini bekleyen balıkçılar da 1 Eylül öncesi teknelerini ve ağlarını yeni sezona hazırladı. Yasağın bitmesiyle balıkçılar denize açılıp sezonun ilk balıklarını avladı. Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar da, "Bu geceden itibaren "Vira Bismillah" diyerek denizlere açılan, önümüzdeki 7,5 ay boyunca rızıklarını denizde arayacak olan tüm balıkçılarımıza bereketli, bol kazançlı bir sezon diliyorum. Rastgele" ifadelerini kullandı.

