Rusya'dan THY'ye Uçuş İzni Geliyor

Devlet Duması Turizm ve Turizm Altyapı Geliştirme Komitesi, Türk hava yolu şirketlerinin gerekli sayıda charter uçuşu yapabilmesi için hükümete başvurmaya karar verdi.

Interfax-Turizm portalının edindiği başvuru yazısı, Rusya Federal Turizm Ajansı ile yapılan görüşmenin ardından ulaştırma bakanlığına yollandı.

349 UÇUŞ İZNİ VERİLECEK

Komite başkanı Sagandci Tarbayev, “Rus turistlerin Türkiye'ye uçma talebi karşılanamayınca Türk Hava Yolları bu sorunun çözümüne talip oldu. Bugüne kadar Federal Hava Taşımacılığı Ajansı THY’ye 108 uçuş için izin verdi ama bu izin verecek haftada 100 bin turist demek, yani yeterli değil. Türkler 349 uçuş izni istiyor” dedi.

Rosturizm Başkanı Zarina Doguzova da, “Bizim pozisyonumuz net: Rusya Federasyonu'na karşı yaptırım uygulamayan, güvenliği sağlamaya ve turistlerimizi almaya hazır olan tüm dost ülkelerle her türlü fırsatı kullanmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Doguzova, bu nedenle THY tarafından talep edilen 349 uçuş izni başvurusunu desteklediklerini ve hükümetten onay istediklerini söyledi.