Ruslar Türkiye rezervasyonlarını iptal ediyor mu?

Intourist Seyahat Acentası Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, EpivacCorona, CoviVac ve Sputnik Light ile aşılananlara yönelik kısıtlamalara ilişkin yeni kurallara rağmen Rus tatilcilerinin Türkiye seyahat planlarında iptal kaydedilmediği ifade edilirken, şirketin müşterilerinin pandemi sırasında farklı ülkelere giriş koşullarındaki hızlı değişikliklere alışkın oldukları için Türkiye’ye seyahat etmeyi reddetmedikleri bildirildi.

Gazetem.Ru’da yer alan habere göre Intourist temsilcisi, Rus turistlerin pandemi sırasında ülkeye giriş koşullarının değişebileceği gerçeğine zaten alışmış durumda olduğunu belirtirken, PCR testinin zorunlu olduğu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Maldivler ve Sri Lanka dahil olmak üzere bir dizi başka ülkenin sürekli yeni kurallar duyurduğunu, tur operatörleri ve turistlerin bu duruma alıştıklarını vurguladı.

Aynı görüşe sahip olan bir diğer büyük tur operatörü Anex Tour’a göre, seyahat acenteleri ve müşterilerin zaten ziyaret edilen ülkeler için kurallardaki düzenli değişikliklere adapte olduğunun altı çizilirken, şu ana kadar bu nedenle hiçbir müşterisinin Türkiye tatilini iptal etmediğini ekledi.

Benzer veriler Tez Tour ve TUI tarafından da açıklandı.