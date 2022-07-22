Alanyalı Turizmcilere Güzel Haber!

Sonbahar-Kış paket tur satışlarının başladığı Rusya’da, kış aylarında Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Maldivler’e yönelik yüksek talep kaydedildiğini bildiren ATOR Başkan Yardımcısı Artur Muradyan, konu hakkında yaptığı açıklamada “Şimdilik bu turlar, doğrudan uçuşların bulunduğu veya yeterli transit varış noktalarının mevcut olduğu ülkelerdir. Öncelikle, en büyük talepler BAE olarak görülüyor. Maldivler satışları başladı. Rezervasyonların derinliği yılbaşı tatiline ulaşıyor. Ruslar uygun bir fiyattan erken alım yapmaya çalışıyor” diye konuştu.

Muradyan ayrıca, bu dönemde Türkiye’nin kış sezonunda aktif olarak talep göreceğini belirtirken, ülkedeki en büyük tur operatörlerinden İntourist’in basın servisi, kış sezonu Türkiye paket tur rezervasyonlarının tüm hızıyla devam ettiğini ve seçkin otellerin yeni yıl için büyük talep gördüğünü aktardı. İç turizmde kış sezonu için en çok rezervasyon başkent Moskova, Ekaterinburg, Novosibirsk ve Nijniy Novgorod olarak kaydedilirken, sektör temsilcileri ayrıca Maldivler, BAE ve Tayland’a yönelik seyahatler için de yüksek talep olduğunu, bununla birlikte kış turları arasında Mısır, Ermenistan, Özbekistan, Bahreyn, Katar, İran, Malezya, Filipinler, Japonya, Vietnam, Suudi Arabistan, Umman ve Sri Lanka’nın da yer aldığını ekledi. Tez Tour basın servisi, kış sezonu için Mısır’ın lider olabileceğini düşünürken, talebin arzı aşacağının tahmin edildiğini de vurguladı.